به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «محمدحسن اختری» رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و مدیرعامل مؤسسه بین‌المللی عاشورا در آستانه برگزاری مراسم تجلیل وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر و به خون آغشته امام مجاهد قائد امت سید الشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیّدعلی حسینی خامنه‌ای (قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه) و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی و حضور گسترده مردم در این مراسم تأکید کرد. وی این حضور را نمادی از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نمایش همبستگی ملت ایران دانست.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

« یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی »

السلام علیک یا ثار الله وا بن ثاره

همزمان باایام سوگواری ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر و ایام عزای سرور و سالار آزادگان عالم حضرت سیدالشهدا ابا عبدالله الحسین علیه‌السلام و اصحاب باوفای ایشان و در آستانه برگزاری مراسم تجلیل وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر و به خون آغشته امام مجاهد قائد امت سید الشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیّدعلی حسینی خامنه‌ای(قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه) و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی، تحمیلی رمضان تاکنون با برپایی مراسم و حضور دلاورانه و ناامید کننده دشمن در میادین و خیابان‌های سراسر کشور ولایتمداری و عشق و ارادت خود به رهبر کبیر مجاهد شهید مظلوم به جهانیان نمایاندید و قلب مؤمنان و آزادگان را تسلی بخشیدید.

به‌ استحضار ملت شریف ایران و دوستداران آن یگانه‌ی دوران می‌رساند:

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم‌ انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) در اولین پیام،خود فرمودند: «من این توفیق را داشتم که پیکر امام شهید را بعد از شهادت زیارت کنم؛ آنچه دیدم کوهی از صلابت بود؛ و شنیدم که مشت دست سالمش را گره کرده بود...

برادران و خواهران:

قائد بی بدیل شهید ما اعلی الله مقامه الشریف در یک جنگ خونین به شهادت رسیدند که برای هیچ شخصیت دیگری درحد و شأن ایشان شهادت در جنگی اتفاق نیافتاده است واین چنین کرامتی نصیبشان نشد.

الهام ملکوتی امتداد جوشش این خون مقدس که زمین و زمان را به تلاطم درآورد، شعار مقدس« باید برخاست » است .

این شعار، امتداد همان «قیام لله» است که در طلیعه چهاردهم خرداد امسال از سوی رهبر عزیزمان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (ادام‌الله‌ظله)، زیربنای مکتب خمینی کبیر و خامنه‌ای عزیز خوانده شد؛ قیامی که از نیمه‌خرداد ۴۲ آغاز شد، در بهمن ۵۷ به ثمر نشست، در عصر مقاومت استمرار یافت و اینک با شهادت مظلومانه آن عبد صالح خدا، تبلوری تازه یافت.

« باید برخاست » عهد ملتی بعثت‌یافته با خون رهبر شهید فرزانه است که تا پای جان ادامه خواهد یافت.

حماسه پیشرو که «بدرقه آقای شهید ایران» نام گرفته است، یکی از مهم ترین و با شکوه ترین لحضات تاریخی و در عین حال غمبارترین برنامه های حماسی مردمی است، که با امتداد وحدت ،انسجام و هم دلی و هم دردی ملت با وفا ،شجاع وقدر شناس ایران به نمایش گذاشته می شود.

ملت شریف ایران:

این عزا، تنها عزای مردم ایران نیست. همه کشورهای جبهه مقاومت تا اقصی‌نقاط دنیا، آزادگان و آزادی‌خواهان جهان داغدار این شهادت عظیم شده‌اند، و بسیاری برای ادای احترام و ابراز همدردی و عزاداری در نقاط مختلف جهان مراسم بر پا می کنند وعزیزانی نیز حضوراً برای ابراز ارادت ، به جمهوری اسلامی آمده و با الهام از همان مکتب الهی « ان تقوموا لله » برای اعلام تجدید بیعت به میدان آمده که فریاد بر آوردند که آن عظمت ، آن ایمان و آن شجاعت بی‌بدیل با قدرت و صلابت بیشتر ادامه خواهد یافت.

این بدرقه، طلیعه فتح مبین و نقطه عطف بعثت ملت ایران و امت اسلامی برای افق‌های روشن پیش‌رو به پرچمداری رهبر عالی‌قدر انقلاب (مدظله‌العالی) خواهد بود ان شاءالله.

لذا بر همه ما مردم لازم است که با حضور دشمن شکن وخروش همگانی حماسه انقلابی وتاریخی و مشارکت بی نظیر خود را به نمایش بگذاریم.

از علما، اندیشمندان ، سیاستمداران، مسئولین، خطبا، مدیحه سرایان و شعرا، نوحه سرایان، روسای مواکب و حسینیه ها، مراکز و رسانه‌های مجازی و حقیقی و عموم گروه‌ها و ملت شریف خواستارم که در بیانات و گفته ها و شعارها بر وحدت و انسجام و همدلی، همیاری و همگرایی و محبت و مودت تاکید کنند و نگذارند دشمنان با بهانه سازی در حماسه تاریخی ملت خلل ایجاد کنند.

مردم شجاع و غیرتمند:

مردم مهمان نواز و خیر خواه تهران و قم و مشهد مقدس تلاش کنند تا حد امکان با برپائی موکبها و ایستگاه های صلواتی جهت استقبال گرم و پذیرایی از مهمانان عزادار و تشیع کنندگان که از سراسر میهن اسلامی و از کشورهای جهان در این مراسم شرکت می کنند به طور شایسته استقبال نمایند، و منازل خود را برای اقامت آنان بگشایند. و با محبت تا حد امکان، پذیرایی کریمانه بنمایند.

رسانه های گروهی دولتی و مردمی و نیز روابط عمومی های دستگاه های دولتی باید بطور شایسته جلوه های این حماسه تاریخی و باشکوه را انعکاس داده و تصویر زیبائی از حضور میلیونی مردم به تصویر بکشانند.

امید است با همت و تلاش و مجاهدت مسئولین محترم و مردم عزیز ایران این مراسم بی همتا ،حماسی و تاریخی برگزار گردد و موجب زبونی و یاس دشمنان کینه توز، و خوشنودی و امید مسلمانان و مردم ایران گردد.

همه با هم برای برافراشته نگهداشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران

از حضرت باری تعالی سرافرازی ، عزت و عظمت شما ملت مقاوم ، شکیبا و ولایت مدار در زیر سایه مبارک حضرت بقیه الله اعظم صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مسئلت می‌نمایم

محمد حسن اختری

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام

مدیر عامل موسسه بین‌المللی عاشورا

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