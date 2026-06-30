به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با آغاز مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب در تهران، مجموعهای از تمهیدات ترافیکی، حملونقل عمومی و خدمات شهری برای مدیریت حضور گسترده شرکتکنندگان اجرا شده است.
مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب از روز شنبه 13 تیر در تهران آغاز میشود. شهرداری تهران برای این منظور تدابیر ترافیکی ویژهای برای مسیرهای ورودی به شهر در نظر گرفته است.
بر اساس اعلام شهرداری تهران، زائران در سه گروه جمعیتی از شهر تهران، شهرهای همجوار و سایر استانها در این مراسم حضور خواهند یافت. بیشترین بار ترافیکی از جنوب تهران پیشبینی شده است. برآورد حجم بار ترافیکی در مسیرهای ورودی در چهار معبر شمالغرب و شمالشرق، غرب، شرق و جنوب به ترتیب ۱۰.۹ درصد، ۲۳.۹ درصد، ۲۶.۱ درصد و ۳۴.۸ درصد اعلام شده است.
حملونقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو در این روزها رایگان است و پیشبینی میشود ۴۱.۳ درصد، معادل بیش از ۵ میلیون نفر، از مترو برای تردد استفاده کنند و ۲۱.۷ درصد نیز از خودروهای شخصی بهره ببرند.
یک میلیون و ۲۰۰ هزار محل پارک برای خودروهای زائران پیشبینی شده است. در همین راستا، تمهیدات ترافیکی بر سه اصل «محدودسازی تردد، مدیریت هوشمند و فرماندهی متمرکز» اجرا میشود.
برای کنترل ترافیک، تهران به چهار رینگ تقسیم شده است: رینگ اول شامل حلقه محدودیتهای ترافیکی، رینگ دوم شامل بزرگراههای آزادگان، بسیج و یاسینی، رینگ سوم شامل ۱۴ محور ورودی به شهر تهران و رینگ چهارم شامل شهرهای اطراف تهران است.
همچنین ۱۲ ایستگاه مترو در معابر ورودی شهر (حلقه اتصال بیرون به داخل) دارای پارکینگ با ظرفیت انبوه شناسایی شدهاند. این اقدام با هدف کاهش حجم تردد، استفاده از حملونقل عمومی (مترو و اتوبوس) و جلوگیری از ورود خودروهای شخصی به محدوده مراسم انجام میشود. همچنین مسیرهای دسترسی مناسب برای کاروانهای اتوبوسی استانها، خارج از حلقه اول، پیشبینی شده است.
در مجموع ۱۴ محور ورودی شهر تهران با ظرفیت ۱۶۵ هزار و ۴۰۰ خودرو بهمنظور ایجاد پارکینگ و جلوگیری از ورود خودروها به شهر شناسایی شده است.
حلقههای اول ترافیکی برای مراسم وداع از محدوده سهرودی، همت، مدرس و مطهری پیش بینی شده است.
حلقه دوم شامل حقانی، گاندی، شریعتی،میرزای شیرازی، بهارشیراز و کریمخان است.
حلقه سوم مراسم در محدوده صیادشیرازی، صدر، ولیعصر و انقلاب پیشبینی شده است.
حلقه چهارم مراسم در محدوده امام علی، انقلاب، سلیمانی، زینالدین؛ همت، حکیم، شیخ فضل الله، مولوی، فردوسی، ولیعصر و ... است.
برای مراسم تشییع که 15 تیر در تهران برگزار میشود هم تدابیر ترافیکی صورت گرفته است.
حلقه اول محدودیت ترافیکی مراسم تشییع در چند مرحله در نظر گرفته شده است در مرحله اول، خیابانهای دماوند، انقلاب و آزادی، همچنین بزرگراه لشکری تا پل ایرانخودرو و تمامی محورهای عمود بر این معابر، تا شعاع ۱۰۰ متر
مرحله دوم تدابیر ترافیکی در شمال: بزرگراه شهید سلیمانی، بزرگراه شهید باقری، بزرگراه امام علی (ع)، شهید ثانی، شیخ فضلالله، بزرگراه یادگار امام، نصرت، بلوار کشاورز، کریمخان، بهار شیراز، شریعتی و خواجه نصیر. غرب: بلوار ایرانخودرو.
جنوب: بزرگراه شهید متوسلیان، شمشیری، میدان فتح، نوری نیارکی، استاد معین، دامپزشکی، جمهوری اسلامی، مجاهدین و پیروزی. شرق: بزرگراه بسیج و بزرگراه دماوند است.
و در مرحله سوم در شمال: بزرگراه شهید سلیمانی، بزرگراه همدانی، بزرگراه شهید جعفری، جانبازان، صیاد شیرازی، سبلان، مطهری، ولیعصر، فاطمی، گمنام، جلال آلاحمد، میدان دوم صادقیه، آیتالله کاشانی و بلوار تعاون. غرب: بلوار کرمانخودرو. جنوب: بزرگراه شهید متوسلیان، شمشیری، سهراه شمشیری، خیابان قزوین، سادات، امام خمینی (ره)، امیرکبیر، خیابان ۱۷ شهریور و پیروزی. شرق: بزرگراه بسیج و بزرگراه دماوند محدودیتهای ترافیکی اعمال میشود.
در حلقه دوم و سوم محدودیتهای پیشبینی شده است.
ممنوعیت تردد خودروهای سنگین
تردد خودروهای سنگین از ساعت ۲۲ روز جمعه ۱۲ تیر از محورهای کرج–شهریار، شهریار–آدران، کمربندی دوم و جاجرود به سمت تهران ممنوع است؛ بهاستثنای کامیونهای حمل مواد غذایی، سوخت و پشتیبانی مراسم.
مسیر جایگزین برای این خودروها، آزادراه غدیر پیشبینی شده است.
محل های پیشبینی شده جهت انتقال خودروهای داخل حلقه اول محدودیت در بخشهای مختلف شهر اعلام شد.
خدماترسانی ناوگان حملونقل از میادین اصلی شهر در مراسم وداع
بهمنظور تسهیل جابهجایی شهروندان در مراسم وداع، از ۱۲ میدان اصلی تهران تا نزدیکترین ایستگاه مترو، خدمات حملونقل ویژه ارائه میشود. برای این منظور، در هر میدان ۳۰ دستگاه اتوبوس مستقر خواهد شد که در مجموع حدود 420 دستگاه اتوبوس به خدمت گرفته میشود.
میادین تحت پوشش عبارتاند از:
* فلکه دوم تهرانپارس
* میدان ونک
* میدان پونک
* میدان نازیآباد
* میدان شهرری
* میدان ابوذر
* میدان معلم
* میدان بهمنیار
* میدان ابنسینا (خانیآباد نو)
* میدان خراسان
* پایانه خاوران
* بروجردی
* شهید باقری
* تهرانسر
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