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فرزاد جمشیدی مجری صداوسیما درگذشت

۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۲
کد مطلب: 1833557
فرزاد جمشیدی مجری صداوسیما درگذشت

فرزاد جمشیدی مجری صداوسیما صبح امروز بر اثر سکته درگذشت.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرزاد جمشیدی مجری صداوسیما صبح امروز بر اثر سکته قلبی و بدون سابقهٔ بیماری درگذشت.

دختر فرزاد جمشیدی صبح امروز ۹ تیر ۱۴۰۵ از سکته قلبی پدرش خبر داد و این مجری سرشناس تلویزیون که بیشتر او را با برنامه‌های سحرگاهی به خاطر داریم دار فانی را وداع گفت.

فرزاد جمشیدی مجری صداوسیما درگذشت

جمشیدی اجرای برنامه‌های «یاد خدا» و «ماه خدا» را در شبکۀ یک تلویزیون صدا و سیمای ایران و ریاست دفتر هماهنگی و سازماندهی مجریان صدا و سیما را برعهده داشته است. وی در سال ۱۳۸۶ به مدت سه‌ماه مدیرکل روابط عمومی وزارت بازرگانی بود.

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