شهادت رهبر انقلاب مردم هند را بیدارتر کرد؛ مردم هند، جامو و کشمیر شیفته فرهنگ انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- بازتاب شهادت رهبر انقلاب اسلامی در کشورها و مناطقی که پیش از این با فرهنگ انقلاب اسلامی آشنا بودند اثر گسترده ای داشت به طوری مردم آن کشورها همانند مردم ایران به بزرگداشت یاد و راه رهبر انقلاب پرداختند.

«رئیس اختر» نماینده طلاب هندوستانی و منطقه جامو و کشمیر در دو دوره شش و چهارساله و دارای مدرک دکترا در رشته فقه خانواده از دانشگاه بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه است.

وی دارای فعالیت های تبلیغی و تدریسی در ایران و کشمیر و ایالت های مختلف هندوستان بوده و در سمینارها و نشست های علمی و پژوهشی و پاسخگویی به سوالات فقهی و دینی مشارکت می کند.

خبرنگار ابنا در آستانه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی با این بانوی مبلغ از هند در خصوص بازتاب شهادت رهبر انقلاب اسلامی در این کشور و ارادت مردم هندوستان به انقلاب اسلامی و امامین انقلاب به گفت و گو پرداخته است:

ابنا: لطفا در خصوص بازتاب شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران در هند و بین هم وطنانان تان توضیح دهید.

ابتدا شهادت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید علی خامنه(قدس سره) را خدمت مردم ایران تسلیت عرض می کنم. امام خامنه ای رهبر آزادی خواهان و تمام مسلمانان جهان بود. ایشان شخصیتی بی بدیل و بی نظیر داشتند و به اذعان همه اندیشمندان و سیاستمداران دارای شخصیتی والا و مقدس کم نظیر بودند که مثل ایشان در این قرن و در این برهه زمانی نداشتیم.

بعد از شهادت حضرت آقا، دوست و دشمن به تعریف و تمجید از شخصیت ایشان پرداختند و بعد از شهادت او، تاثیرگذاری شخصیت رهبر شهید در هند بیشتر شد و این ثمره خون شهید است که بعد از شهادت بسیاری از انسان ها را بیدار می کند.

شهادت رهبر انقلاب یک حادثه عظیم و غیر قابل انتظار و پیش بینی بود، حتی برای بسیاری از مردم کشورهای دیگر و خصوصا هندوستان مردم چنین انتظاری نداشتند، آنها معتقد بودند آمریکا و اسرائیل ممکن است دست به هر جنایتی بزنند جز این اقدام جنایت بار. اما آمریکای جنایت کار و اسرائیل کودک کش و حامیان آنها از کشورهای منطقه با همکاری یکدیگر چنین جنایتی را رقم زدند.

در ابتدای انتشار خبر شهادت امام خامنه ای هیچ کس این خبر را باور نمی کرد و مردم فکر می کردند این خبر دروغ و شایعه است و بارها به من مراجعه کردند که صحت خبر را بررسی کنم، اما بالاخره خبر تایید شد و یک داغ سنگین و غیر قابل جبران در دل های مردم هندوستان برجای گذاشت، خصوصا کشمیری ها و ایالت های مختلف به مدت دو هفته به عزاداری پرداختند و هیچ کس در خانه خود پخت و پزی در روز اول نداشت مردم بسیار سوگواری می کردند و با پای پیاده کیلومترها از شهرها و روستاهای مختلف به میادین اصلی شهر می آمدند. مراسمات و تجمعات شبانه با عزاداری و اعتراض به این جنایت بزرگ همراه بود و مردم عکس رهبر شهید را در دست داشتند و بعد از مدتی حکومت سعی کرد تجمعات را محدودتر کند.

مردم با نگرانی در مجالس عزاداری امام شهید حاضر می شدند و هیچ کس آرام و قرار نداشت، چرا که حضرت آقا یک رهبر نبود بلکه پدری مهربان برای همه امت و تمام آزادی خواهان جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان بود. حتی برادران اهل تسنن با عکس آقا در این مراسمات و تجمعات شرکت می کردند و راهپیمایی های مسالمت آمیز برگزار می شد.

هر دو جنگ ایران و آمریکا در حین مذاکرات انجام شد، چرا که دشمن می دانست ایران کشوری خفته و ترسو و مانند حکام عربی مزدور نیست، مردم ایران طی 4 دهه ثابت کردند مقاوم هستند و زیر بار ظلم نمی روند.

آمریکا دشمن اصلی اسلام و بشریت است و سران این کشور از اهالی اپستین هستند که رسوایی آن همه جا منتشر شد اما بعد از این جنگ مردم همه جهان بویژه مردم هند بیدار شدند کسانی که اعتقاد به ولایت فقیه نداشتند و یا برایشان ایران مهم نبود بعد از شهادت آقا و جنگ آمریکا علیه ایران بیدار شدند و متوجه شدند که آنها دشمن ما هستند و کینه ازاسلام ناب دارند .

در آن مدت مردم مرتب جلسات دعا برگزار می کردند و بر طبق سفارش رهبر شهید برای پیروزی ایران بر کفر سوره های فتح و نصر و دعای 14 صحیفه سجادیه می خواندند. خوشبختانه مجاهدان نظامی و مبارز ایرانی در این جنگ دست برتر را داشتند، ما هم دست آنها را می بوسیم و به آنها خدا قوت می گوییم و تا پیروزی نهایی و فتح مبین دعا گوی آنها هستیم.

ابنا: جایگاه فرهنگ تشیع و ارادت به امام حسین(ع) در بین مردم هندوستان اعم از شیعیان و غیر شیعیان چگونه است لطفا توضیح دهید.

فرهنگ تشیع تنها فرهنگی است که سرشار از عشق، محبت و دوستی است و این نظر بسیاری از متفکران و اهل تحقیق اعم از مسلمان و غیر مسلمان در هند هست. برگزاری دسته های عزاداری و راهپیمایی های با شکوه حسینی در ایالت ها مختلف هند برگزار می شود.

نظام سیاسی در هند اسلام نیست و تمام رسانه ها هم حق مدار نیستند و ممکن است حقیقت را وارونه جلوه دهند اما اکثر رسانه ها فضایی باز دارند و مردم دسترسی به اخبار درست و افراد معتبر دارند.

فرهنگ تشیع توسط تربیت یافتگان مکتب اهل بیت(ع) از طریق معرفی فضائل اهل بیت(ع) ترویج و بیان می شود و مردم از هر دینی سیک، بودایی جذب دستگاه امام حسین(ع) می شوند. حتی کسانی که مسلمان نیستند به عزاداری برای سید الشهدا می پردازند، علم بر می دارند و نذری می دادند و خیلی از سیک ها حاجت می گیرند آنها از کیلومترها راه دور برای تبرک جستن به ذوالجناح در تعزیه می آیند و خیلی زود حاجت می گیرند و سال به سال مشتاق تر می شوند.

آنها موکب های عزداری خود را کنار شیعیان و اهل تسنن برپا می کنند، البته عده ای هم در این میان به اختلاف انگیزی می پردازند تا بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند، اما این افراد مزدور آمریکا و انگلیس و اسراییل هستند و به هیچ اصول و مبنایی اعتقاد ندارند.

ابنا: شناخت مردم هندوستان از انقلاب اسلامی و ایران تا چه حدی است و برای آشنایی بیشتر با فرهنگ ایران چه راهکارهایی دارید.

مردم هندوستان از قبل انقلاب اسلامی با ایران دارای قرابت بودند. مردم هند به زبان فارسی و اشعار حافظ و سعدی علاقه داشتند فرهنگ ایرانی و هندی دارای اشتراکات زیادی است.زبان فارسی در مدارس تدریس می شود و خیلی ها فارسی می دانند و عاشق ایران هستند تا آنجا که به کشمیر، ایران کوچک می گویند. بسیاری از هنرها در هند از دوران گذشته از ایران آمده مثل نگارگری، فرش و صنایع دستی توسط تجار ایرانی به هند آمده و مردم نیز از این طریق با اسلام آشنا شدند. اما در این میان افراد و رسانه های مغرض اعم از سیاسی و غیر سیاسی کارشان مقابله با حق است و قصد اختلاف افکنی دارند و نمی خواهند مردم هند با فرهنگ غنی ایرانی ها آشنا شوند.

مردم و بزرگان هند قائل به ارتباط بیشتر با ایران هستند و برای این کار چند راهکار وجود دارد. اول نوشتن کتاب هایی به زبان انگلیسی و اردو از فرهنگ غنی ایران و فرهنگ انقلاب اسلامی تا جوانان هندی با فرهنگ ایران و انقلاب اسلامی آشنا شوند. با توجه به جمعیت کثیرهند رابطه میان دو ملت باید با سرعت بیشتری انجام شود و سفرهای زیارتی از عتبات مقدسه راهکار دیگری برای آشنایی با ایران است. معرفی شخصیت حضرت آقا، امام خمینی(ره)، شهید بهشتی و شهید مطهری و شهدای اثر گذار مثل شهید نصرالله و شهید حاج قاسم سلیمانی در قالب کتاب با قیمت مناسب باید در دسترس مردم هند قرار بگیرد چرا که مردم کشمیر از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند اما ارادت زیادی به رهبر ایران دارند. باید راه های ارتباطی بین خانه فرهنگ و سفارت ها و نمایندگی های هر دو کشور گسترش پیدا کند.

مردم در ایام جنگ آمریکا علیه ایران از ایالت های مختلف، کمک های مالی و هر چه از یک جفت گوشواره گرفته تا ظرف مسی و یا پول قلک های کودکانشان را برای کمک به ایران و ساخت و موشک و مبارزه به اسرائیل و آمریکا به ایران هدیه کردند.

ادامه دارد.....

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