جزئیات جدید از تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در عراق 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جزئیات جدیدی از برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب در عراق منتشر شد.

یک منبع آگاه به میدل ایست نیوز خبر داد که مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران در عراق از سه‌شنبه عصر آغاز خواهد شد.

پر پایه این اطلاعات مراسم تشییع در بغداد آغاز و سپس در کاظمین دنبال خواهد شد.

در ادامه چهارشنبه صبح مراسم تشییع در کربلا و در جمع عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) برگزار می‌شود.

پیکر رهبر شهید ایران سپس در نجف اشرف تشییع خواهد شد و از نجف به ایران باز خواهد گشت.

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