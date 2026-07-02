به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ‫سرهنگ محمد پوراسماعیلی امروز پنج‌شنبه، 11 تیر 1405 در گفت‌وگو با اصحاب رسانه از استقرار موکب فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان گیلان در فلکه دوم صادقیه تهران همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید خبر داد و اظهار کرد: این موکب روز دوشنبه ۱۵ تیرماه، همزمان با برگزاری مراسم تشییع، از ساعات ابتدایی صبح فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان مراسم به ارائه خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای خواهد پرداخت.

وی با بیان اینکه این موکب با هدف پاسداشت مقام شامخ امام شهید و نمایش ارادت مردم ولایت‌مدار گیلان برپا می‌شود، افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در این موکب انجام شده تا زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم بتوانند از این برنامه‌ها بهره‌مند شوند.

دبیر کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد، شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره ذکیه) در گیلان با اشاره به تنوع برنامه‌های پیش‌بینی شده در این موکب، تصریح کرد: اجرای سرود، تئاتر، مداحی، سخنرانی و دیگر برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله بخش‌های مختلف این موکب خواهد بود که با حضور ۴۰ نفر از هنرمندان، صاحبان آثار و چهره‌های فرهنگی و هنری استان گیلان اجرا می‌شود.

پوراسماعیلی ادامه داد: حضور این هنرمندان و فعالان فرهنگی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان گیلان در این اجتماع عظیم مردمی خواهد بود و تلاش شده است برنامه‌ها متناسب با فضای معنوی و حماسی مراسم طراحی و اجرا شوند.

وی همچنین به بخش رسانه‌ای این موکب اشاره کرد و گفت: به منظور انعکاس هرچه بهتر حال و هوای مراسم و فعالیت‌های فرهنگی انجام شده، پخش زنده از شبکه استانی باران از داخل موکب فرهنگی، هنری و رسانه‌ای گیلان انجام خواهد شد که از جمله برنامه‌های مهم پیش‌بینی شده در این بخش است.

دبیر کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد، شهید حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره ذکیه) در گیلان با تأکید بر اینکه هدف اصلی از برپایی این موکب، نمایش دلدادگی، وفاداری و ارادت مردم استان گیلان به پیشگاه مطهر امام شهید است، افزود: در همین راستا، توزیع اقلام فرهنگی و تبلیغاتی ویژه زائران گیلانی از جمله سربند، پوستر و سایر محصولات فرهنگی در میان زائران و بدرقه‌کنندگان پیکر مطهر، از مهم‌ترین اقدامات این موکب خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر موکب اصلی مستقر در فلکه دوم صادقیه، ایستگاه‌های فرهنگی نیز در محل «زائرسرا» برپا خواهند شد که در آنها نیز برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و تبلیغی برای زائران اجرا می‌شود.

پوراسماعیلی در پایان از تمامی زائران، علاقه‌مندان و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع دعوت کرد با حضور در موکب فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان گیلان و ایستگاه‌های فرهنگی وابسته به آن، ضمن بهره‌مندی از برنامه‌های تدارک دیده شده، در این اجتماع بزرگ و تاریخی مشارکت فعال داشته باشند.

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