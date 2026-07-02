۱۰۰ نفر از نیروهای حشد در جنگ اخیر به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی، اعلام کرد که ۱۱۰ مقر حشد در حملات اخیر هدف قرار گرفت که طی آن ۱۰۰ نفر به شهادت رسیدند.
الفیاض افزود که بیشترین شمار شهدای الحشد الشعبی طی سه سال گذشته از استانهای نینوا، صلاحالدین و الانبار بودهاند.
وی تصریح کرد که نظام سیاسی عراق مبتنی بر دموکراسی و اصل چرخش مسالمتآمیز قدرت و مشارکت همه طیفهاست.
رئیس الحشد الشعبی اظهار داشت: سازوکارهای لازم برای بستن اردوگاههای آوارگان بهطور کامل آماده شده است، اما برخی طرفها به دلیل منافع و بهرهمندیهایی که از ادامه فعالیت این اردوگاهها دارند، مانع اجرای این طرح میشوند.
وی درباره وضعیت شهر سنجار هم گفت که برقراری ثبات در سنجار، روند بازگشت آوارگان را سرعت بخشیده است.
الفیاض در پایان گفت که استان نینوا اکنون ممکن است از نظر امنیتی، حتی امنتر از بغداد و بصره باشد.
گروههای مقاومت طی جنگ اخیر بارها مواضع نظامیان آمریکایی را در عراق و کشورهای منطقه مورد هدف قرار دادند.
..................
پایان پیام/
نظر شما