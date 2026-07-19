حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید، عمق ارتباط معنوی مردم عراق را نشان داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابو علی البصری، دستیار رئیس ستاد کل الحشد الشعبی در امور عملیات، در مصاحبه با شبکه خبری المیادین لبنان، به تشریح ابعاد مختلف نقش الحشد الشعبی در عراق، رابطه آن با دولت و مرجعیت، و نیز حضور گسترده مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت.

شبکه المیادین در این مصاحبه از «مشارکت چشمگیر الحشد الشعبی در مراسم تشییع جنازه رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، در نجف و کربلا» پرسید و البصری گفت که او و دیگران انتظار چنین حضور میلیونی را نداشتند.

البصری افزود: «ما در حال آماده شدن برای این مراسم تشییع بودیم. جلساتی برگزار کردیم و برنامه‌هایی برای تأمین امنیت شرکت‌کنندگان و حاضران تهیه کردیم. انتظار حضور گسترده را داشتیم، اما البته این تعداد را پیش‌بینی نمی‌کردیم. فکر می‌کنم همه از این جمعیت عظیم غافلگیر شدند. ما انتظار تعداد کمی کمتر، شاید در حد میلیون‌ها نفر را داشتیم. ما انتظار این حضور گسترده را نداشتیم و برای محافظت از آن برنامه‌ریزی کردیم. در عین حال، ما به همراه خانواده‌ها، دوستان و حتی آن بخش از نیروهایی که مأموریت مشارکت نداشتند، در مراسم تشییع شرکت کردیم و در کنار مردم عراق به عنوان شهروند حضور یافتیم.»

البصری افزود: «مردم عراق پیامی ارسال کردند و هر کسی که این وضعیت را مشاهده می‌کند، می‌تواند ببیند که آنها عمیقاً با مرجعیت دینی مرتبط هستند و به مرجعیت امام خامنه‌ای اعتقاد دارند. آنها همچنین به رهبری او بر دولت اسلامی و اهمیت این دولت اسلامی برای جامعه و امت مسلمان اعتقاد دارند. آنها قدردان این رهبری هستند که فرماندهی نیروهای مدافع امت اسلامی و کشورهای اسلامی را در برابر دشمنان اسلام بر عهده دارد. به همین دلیل است که من معتقدم این حضور گسترده، با شور، فداکاری، غم، اشک و شعارهایش، عمق ارتباط آنها با این رهبری را بیان می‌کند - یک ارتباط معنوی و یک ارتباط ایدئولوژیک.»

در بخشی از این مصاحبه البصری از تشکیل سخن گفت و توضیح داد، سال 2014 زمانیکه داعش حمله کرد، و ارتش نتوانست مقابل آن مقاومت کند و گفته شد که دو سوم عراق به دست داعش سقوط کرده است، آقای نخست وزیر (نوری المالکی) به سراغ استفاده از افراد مومن و دلسوز مثل ابو مهدی المهندس فرمانده وقت سپاه بدر رفت که تجربه مبارزه و جهاد داشتند و همچنین حاج قاسم سلیمانی که مشرف بر اوضاع آن زمان عراق بود.

البصری به نقش مرجعیت اشاره کرد و گفت، مرجعیت هم عمق و حجم این توطئه و خطر را حس کرد... و فتوای جهاد کفایی را داد. دو سه روز قبل از صدور فتوا که در خطبه نماز جمعه از زبان حاج مهدی کربلایی اعلام شد، روز سه‌شنبه یا چهارشنبه همان هفته نشستهایی در بیت حاج ابومهدی برگزار شد... ابومهدی و حاج قاسم و افراد دلسوز دیگر بودند تا برای مقابله با داعش آماده شوند.

وی افزود: آن زمان داعش در حال نزدیک شدن به تکریت و بعد از آن بود... در این ارتباط، میدانم که شهید ابومهدی یک نامه هم به مرجعیت نوشت و از آمادگی خود برای مبارزه با داعش خبر داد. چرا که او در سازمان بدر تجربه داشت و از همین رو میشود گفت که زمینه و تجربه بدر در تاسیس الحشد الشعبی به کار آمد... به طور کلی حاج قاسم و ابومهدی نقش محوری در تشکیل الحشد الشعبی ایفا کردند و کادرهای فعالی را برای تشکیل حشد تشکیل دادند... و گروههای مقاومت عراق که به شکل غیرآشکار علیه اشغالگران آمریکایی فعالیت میکردند و قبل از صدور فتوا در حال مقابله با داعش بودند و آنها سپس هسته‌های اولیه‌ای را تشکیل دادند که جوانان عراقی به آنان اضافه شدند.

البصری گفت، در کنار این جوانان مستشاران حضور یافتند. رفقای حاج قاسم و همچنین از حزب الله لبنان که از روزهای اول و از همان ابتدای صدور فتوا با ما بودند و نقشی بسیار بزرگ در شکل گیری حسد و کادرهای آن داشتند.

این فرمانده حشد درباره موضوع انحصار سلاح و فشارهای آمریکا گفت که سلاح الان هم دست دولت است. سلاح حشد شعبی سلاح دولت است. بعد از اتمام جنگ، ابومهدی در دستوری فرمان داد که گروه‌های مقاومت هر یک به محدوده و کار خود بازگردند و گروه‌های عضو الحشد الشعبی هم به محدوده کار خود (در چارچوب نیروهای مسلح عراق) بازگردند. طبق این دستور، رهبر یک گروه که فعالیت سیاسی داشت دیگر ارتباط خود را از آن تیپ عضو حشد قطع کرد و فرمانده آن تیپ دیگر جایز نبود که تحت فرمان رهبر سیاسی آن گروه باشد، بلکه تابع فرماندهی حشد شعبی بود. البته این روند با شهادت ابومهدی تکمیل نشد.

البصری گفت که گروه‌های مقاومت هیچ‌گاه خارج از چارچوب حکومت نبوده‌اند، چون آنها در دفاع از کشور جنگیده‌اند. سلاحشان علیه دولت نیست، بلکه نیاز به زمان است که گفت‌وگو کنند تا به یک فرمولی برسند تا آن گروه‌هایی که می‌خواهند در چارچوب دولت قرار بگیرند، به این کار بپیوندند. دلیل اصلی وجود مقاومت هم ادامه حضور آمریکایی‌ها و اشغالگران آمریکایی است. قرار است که تا ۳۰ سپتامبر آمریکایی‌ها خارج شوند و گروه‌های مقاومت گفته‌اند که تا آن زمان کار خود را ادامه می‌دهند. گروه‌های مقاومت علیه دولت نیستند، بلکه مدافع کل عراق، نظام عراق، مردم و مقدسات عراق هستند و می‌خواهند به وظیفه خود در دفاع از کشور عمل کنند.

البصری تأکید کرد که کشور به الحشد الشعبی نیاز دارد و همانطور که جمهوری اسلامی ایران ارتش داشت و برای حفظ کشور و انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را شکل داد، عراق نیز به الحشد الشعبی نیاز دارد.

البصری در پاسخ به سوالی درباره شروط آمریکا علیه الحشد الشعبی، گفت که حشد طبق اراده مرجعیت شکل گرفته و وجود آن هیچ ربطی به آمریکا ندارد. مرجعیت است که مسئول حفظ عراق است و هیچ کس از مردم نمی‌پذیرد که رأی مرجعیت شکسته شود. مشروعیت حشد هم از مرجعیت است. حشد به عنوان نیرویی عقیدتی و جهادی هیچ ارتباطی به آمریکایی‌ها و نظر آنها ندارد.

البصری افزود که حشد بخشی از نظام و نیروهای مسلح عراق است و موجودیت آن در پارلمان مصوب شده و قانون آن نیز به زودی به طور کامل مصوب خواهد شد. وی تأکید کرد: «شاید فشار آمریکا بر این یا آن دولت عراق یا بر پارلمان اثر بگذارد، اما ما از فشارهای آمریکا تأثیر نخواهیم گرفت و به فشار آمریکا تن نخواهیم داد. اراده ما ناشی از اراده مردم است و فرمانده ما هم نخست‌وزیر است و سران معنوی ما هم مرجعیت است.»

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