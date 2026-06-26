به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی، آیتالله خامنهای، تدارکات گستردهای با هماهنگی نهادهای عراقی و سفارت ایران برای برگزاری مراسم تشییع پیکر ایشان در شهرهای نجف اشرف و کربلای معلی در هفدهم تیرماه (۸ ژوئیه) آغاز شده است؛ رویدادی که پیشبینی میشود با مشارکت میلیونی مردم عراق و به عنوان نمادی از عمق پیوندهای راهبردی دو ملت برگزار شود.
با توجه به درخواستهای مکرر مردم عراق،علما، قبائل، عشائر، نخبگان برای میزبانی رهبر شهید انقلاب در عراق و تشییع پیکر مطهر ایشان روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا انجام خواهد شد که اطلاع رسانی دقیق در مورد زمان و مکان، توسط مسئولین دولت عراق انجام میشود.
امسال محرم حسینی در عراق رنگ و بوی دیگری گرفت، عزاداران حسینی در هیئت های مذهبی و مداحان با قرائت اشعار در تجلیل از مقام قائد شهید امت مدیحه سرایی کردند. تصاویر شهید امام خامنه ای بر در و دیوار حسینیه ها و خیابان های عراق نشان از علاقه و وفاداری شیعیان عراق به رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
در همین راستا «محمد صادق الهاشمی»نویسنده عراقی یادداشتی نوشته است:
اول:
امسال، بهصورت خودجوش، صدای خطیبان و مداحان عراقی در محرم، از حماسه خون در عاشورا سخن میگوید و آن را با شهادت امام خامنهای (قدس سره) در هم میآمیزد. این امر نشاندهنده آگاهی عمیق شکلگرفته در ذهن و فرهنگ شیعیان عراق است؛ مبنی بر اینکه پرچم انقلاب اسلامی ایران، همان پرچم امام حسین (علیه السلام) است و در ارزشهای انقلاب اسلامی و اصول نهضت علیه طغیان، هیچگونه تفاوت یا فاصلهای وجود ندارد. آری، وحدت و ارزشهای مقاومت، استحکام یافته و ریشه دوانده است.
دوم:
امسال نیز، بهصورت خودجوش و برخاسته از وجدان مردم غیور و کربلایی عراق، مشاهده میشود که آنان با تمام توان، همراه با تودههای مردم و جوانان خود، برای تشییع امام خامنهای (قدس سره) در عراق، در روزهای محرم الحرام آماده میشوند. این رخداد، درهمتنیدگی دو پرچم، یعنی پرچم مقدس حسینی و پرچم حقِ خامنهای را در همآمیزی پرچمها و خونهای پاک پدید آورده است. بدینسان، تقدیر الهی، دست غیب و شهادت، این حماسه حسینی ـ خامنهای را رقم زدهاند.
سوم:
پیام مردم عراق به آمریکا، اسرائیل و همه دولتهای ستم و تجاوز که در کمین شیعیان نشستهاند، کاملاً روشن است؛ شیعیان عراق از دامان نهضت حسینی برخاستهاند و در مکتب آن پرورش یافتهاند و هر روز بر قدرت و استواری آنان افزوده میشود. از اینرو، آنچه دشمن در پی آن بود، یعنی گسستن پیوند میان عراق و ایران، به پنداری واهی و از میان رفته تبدیل شده است.
چهارم:
این همبستگی میان دو ملت، مرزها و فاصلهها را از میان برمیدارد و روش ارتباط انقلابی، دفاع مشترک و سرنوشت واحد را استحکام میبخشد.
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