تواضع در آیینه ی رفاقت

خبرگزاری بین المللی اهل بیت علیهم السلام_ ابنا: رفاقت، یکی از عمیق‌ترین و تأثیرگذارترین پیوندهای انسانی است. در دل این رابطه، آنچه دوام می‌آورد، نه شباهت‌های ظاهری که اخلاقیات مشترک و رفتارهای متقابل است. در این میان، تواضع نقشی کلیدی ایفا می‌کند؛ چنان که اگر از دوستی بپرسیم چه چیزی آن را شیرین و پایدار می‌سازد، بی‌گمان پاسخ خواهد داد: «دوستی که مرا می‌فهمد، به من احترام می‌گذارد و با من چنان رفتار می‌کند که دوست دارد من با او رفتار کنم.»

این دقیقاً همان معنای ناب حدیثی از امام رضا علیه‌السلام است که می‌فرماید:

«التَّواضُعُ: أنْ تُعْطِیَ النّاسَ ما تُحِبُّ أنْ تُعْطاهُ»

«فروتنی آن است که با مردم چنان رفتاری کنی که دوست داری با تو رفتار کنند.»

حال این قاعده‌ی طلایی را در بستر رفاقت معنا کنیم؛ جایی که تواضع از یک فضیلت فردی به ستون‌فقرات یک رابطه‌ی سالم تبدیل می‌شود.



۱. قاعده‌ی طلایی در دوستی؛ همان‌اندیشی به جای خودمحوری

وقتی حدیث می‌گوید «آنچه را برای خود می‌پسندی، به دیگران عطا کن»، در رفاقت یعنی:

· همان گوشی را به دوست هدیه کن که دوست داری او به تو هدیه کند؛ یعنی اگر انتظار داری دوستت در بحران‌هایت شنونده‌ای صبور باشد، تو نیز در روزهای سختش بی‌چشمداشت گوش بسپاری.

· همان احترامی را برای او قائل شو که برای خود می‌خواهی؛ یعنی اگر دوست نداری پشت سرت غیبت شود، تو نیز زبان از بدگویی درباره‌ی او ببندی.

· همان فرصتی را برای رشدش فراهم کن که دوست داری او برای تو فراهم آورد؛ یعنی اگر دوست داری دوستت اشتباهاتت را با مهربانی یادآوری کند، تو نیز عیب‌هایش را با مدارا بگویی.

در دوستی‌های عمیق، تواضع یعنی «خود را جای دیگری گذاشتن»؛ پیش از آنکه حرفی بزنی یا قضاوتی کنی، از خود بپرسی: «اگر من جای او بودم، این رفتار را از او می‌پسندیدم؟»



۲. خودشناسی؛ راز تعادل در رفاقت

در ادامه‌ی همان حدیث، امام رضا علیه‌السلام یکی از درجات تواضع را چنین برمی‌شمارند:

«أن یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها»

«انسان قدر خود را بشناسد و آن را در جایگاه خود قرار دهد.»

این اصل در دوستی یعنی:

· نه برتری‌جویی و نه خودکم‌بینی؛ دوستی که خود را بزرگ‌تر از دوستش می‌بیند، مدام تحقیر می‌کند و دوستی که خود را کوچک‌تر می‌بیند، مدام فداکاریِ افراطی می‌کند. هر دو، تواضع را نقض می‌کنند. تواضع واقعی آن است که بدانی تو و دوستت دو انسان با ارزش‌های برابر هستید، هرچند توانایی‌ها و نقش‌هایتان متفاوت باشد.

· پذیرش خطاهای هم؛ وقتی قدر خود را بدانی، می‌دانی که معصوم نیستی، پس در برابر خطای دوستت سخت‌گیر نیستی و از او انتظار بی‌نقصی نداری.

· دوری از رقابت‌های ناسالم؛ خودشناسی مانع از آن می‌شود که رفاقت را به میدانِ رقابت برای برتری تبدیل کنی؛ بلکه آن را بستری برای هم‌افزایی می‌بینی.



۳. گذشت و مدارا؛ روح تواضع در روزهای تیره‌ی رفاقت

همان حدیث، سومین رکن تواضع را چنین بیان می‌کند:

«إن رأی سیئة درأها بالحسنة، کاظم الغیظ عاف عن الناس»

«اگر بدی دید، آن را با نیکی دفع کند، خشم خود را فرو برد و از مردم درگذرد.»

در زبان رفاقت، این یعنی:

· بخشش، نه فراموشی؛ دوست متواضع، وقتی از دوستش آزرده می‌شود، به جای انتقام یا قهر، با نیکی پاسخ می‌دهد. مثلاً اگر دوستت در جمع ناخواسته به تو بی‌احترامی کرد، به جای تلافی، در خلوت با مهربانی موضوع را با او در میان می‌گذاری.

· فروخوردن خشم؛ خشم، سدی بزرگ بر سر تواضع است. در رفاقت، گاهی لحظاتی پیش می‌آید که دلت می‌خواهد تند پاسخ دهی، اما تواضع یعنی آن خشم را در خود هضم کنی و واکنشی سنجیده نشان دهی.

· عفو از خطاهای مکرر؛ «عاف عن الناس» یعنی از خطاهای دیگران درگذر، نه فقط یک بار. در دوستی‌های طولانی، اشتباهات تکرار می‌شوند؛ تواضع یعنی بدانی که خودت نیز ممکن است بارها از دوستت خطا کنی، پس برای او نیز همین حق را قائل شوی.



۴. تواضع فعال؛ کرامت‌بخشی به دوست، نه تحقیر خود

بسیاری تواضع را با «خود را کوچک کردن» اشتباه می‌گیرند، اما حدیث ما بر کرامت‌بخشی به دیگری تأکید دارد. در رفاقت، تواضع فعال یعنی:

· به رسمیت شناختن استقلال دوست؛ یعنی به او اجازه دهی خودش باشد، نظرات متفاوت داشته باشد، حتی اگر با تو هم‌عقیده نباشد.

· تعریف و تمجید صادقانه؛ وقتی دوستت موفق می‌شود، به جای حسادت یا کم‌اهمیت جلوه دادن، صادقانه شادمانی کنی و دستاوردش را بزرگ بدانی.

· کمک بدون منت؛ اگر به دوستت کمک می‌کنی، آن را منت نگذاری که این بزرگ‌ترین نشانه‌ی تواضع است؛ چون کمک با منت، تحقیر است نه کرامت.



۵. تواضع، ضامن بقای رفاقت در بوته‌ی آزمون



در روایات دیگر، پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرموده‌اند: «أحبکم إلیّ أحسنکم أخلاقاً و أشدّکم تواضعاً» یعنی محبوب‌ترین شما به من، خوش‌اخلاق‌ترین و شدیدترین شما در تواضع است. این سخن را می‌توان به رفاقت تعمیم داد که محبوب‌ترین دوست، آن است که در تواضع استوار باشد؛ چراکه:

· تواضع، منبع اعتماد است. دوستی که متواضع است، قابل پیش‌بینی و امن است؛ نیازی نیست نگران خیانت یا برتری‌جویی او باشی.

· تواضع، درِ نقدپذیری را باز می‌کند. در رفاقت، گاهی نقدهای تلخ لازم است؛ دوست متواضع، نقد را با آغوش باز می‌پذیرد و آن را فرصتی برای رشد می‌بیند، نه تهدید.

· تواضع، از رفاقت، پناهگاهی امن می‌سازد؛ جایی که می‌توانی بدون نقاب، خود واقعی‌ات باشی، چون می‌دانی دوستت تو را همان‌گونه که هستی می‌پذیرد، نه آن‌گونه که دوست دارد باشی.



نتیجه‌گیری: دوستی پایدار، حاصل تواضع دوطرفه

حدیث شریف امام رضا علیه‌السلام، تواضع را نه یک حالت درونی که قاعده‌ای برای همه‌ی روابط انسانی ترسیم می‌کند. در رفاقت، این قاعده به زیباترین شکل ممکن جاری می‌شود؛ وقتی هر دو دوست، خواسته‌های خود را با خواسته‌های دیگری هم‌سنگ کنند، وقتی قدر یکدیگر را بدانند و در جایگاه واقعی بنشانند، و وقتی در برابر بدی‌های هم، گذشت را جایگزین کینه کنند.

رفاقتی که بر تواضع بنا شده باشد، از آزمون‌های زمان سربلند بیرون می‌آید؛ چراکه تواضع، همان پلی است که دو قلب را به هم متصل می‌کند و اجازه نمی‌دهد تکبر، فاصله‌ها را عمیق‌تر کند. در پایان، اگر می‌خواهی بدانی چه اندازه در رفاقت متواضعی، از خود بپرس: «آیا با دوستم چنان رفتار می‌کنم که دوست دارم او با من رفتار کند؟» پاسخ این پرسش، ترازوی حقیقی سنجش دوستی‌های تو خواهد بود.

نویسنده: فاطمه پورعباس

منابع:

· حر عاملی، محمد بن حسن. وسائل الشیعة، جلد ۱۵، ص ۲۷۳، ح ۲۰۴۹۷.

· کلینی، محمد بن یعقوب. اصول الکافی، جلد ۲، ص ۱۲۴.

· مجلسی، محمد باقر. بحار الأنوار، جلد ۷۲، ص ۱۳۵.

· نراقی، ملا محمد مهدی. جامع السعادات، جلد ۱، ص ۳۹۵.