ممنوعیت ورود دو وزیر تندروی صهیونیست به ۱۰ کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد ۱۰ کشور اروپایی و غربی ورود ایتامار بن‌غفیر وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل به خاک خود را ممنوع کردند.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در پاسخ به پرسش گیلعاد کریو نماینده کنست اعلام کرد، این تحول دیپلماتیک را با دقت دنبال می‌کند و از کشورهای یادشده خواسته است در تصمیم‌های خود، که از نگاه این وزارتخانه فاقد توجیه است، تجدیدنظر کنند.

از سوی دیگر، گیلعاد کریو نماینده کنست، دفاع وزارت خارجه از ایتامار بن‌غفیر و بزالل اسموتریچ را نشانه تسلیم شدن بنیامین نتانیاهو و وزیران حزب لیکود در برابر جریان راست افراطی توصیف کرد و هشدار داد که این بحران دیپلماتیک بی‌سابقه، امنیت همه شهروندان اسرائیل را تهدید می‌کند.

تاکنون کشورهای بریتانیا، کانادا، استرالیا، هلند، اسپانیا، بلژیک، نروژ، ایرلند، نیوزیلند و فرانسه ورود این دو وزیر تندرو اسرائیلی به خاک خود را ممنوع کرده‌اند.



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