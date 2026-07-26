به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) روز یکشنبه چهارم مرداد اعلام کرد که ادامه کمبود بودجه، ارائه خدمات تغذیهای به میلیونها کودک و مادر را مختل خواهد کرد.
این نهاد هشدار داده است که در صورت تأمین نشدن فوری منابع مالی، ۵.۷ میلیون کودک و مادر ممکن است دسترسی خود را به خدمات ضروری درمانی و تغذیهای از دست بدهند.
به گفته اوچا، کاهش بودجه توان نهادهای بشردوستانه را برای پاسخگویی به نیازهای فوری، بهویژه درمان و پیشگیری از سوءتغذیه، بهشدت محدود کرده است.
اوچا پیشتر نیز وضعیت تغذیه در افغانستان در سال ۲۰۲۶ را نگرانکننده توصیف کرده و از افزایش سوءتغذیه در بخشهای مختلف این کشور خبر داده بود.
این هشدار در حالی مطرح میشود که افغانستان همچنان با بحران گسترده انسانی، فقر، خشکسالیهای پیدرپی، حوادث طبیعی و کاهش کمکهای بینالمللی روبهرو است و میلیونها نفر برای تأمین نیازهای اولیه خود به کمکهای بشردوستانه وابستهاند.
سازمان ملل بارها تأکید کرده است که ادامه کمبود بودجه، بیش از همه کودکان، زنان و خانوادههای آسیبپذیر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
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