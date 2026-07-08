خون رهبر شهید، طومار استکبار را در هم خواهد پیچید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در محفل معارفی و مراسم عزاداری رهبر شهید انقلاب در حرم بانوی کرامت با اشاره به محوریت ولایت در نظام حکمرانی اسلامی، اظهار داشت: در نظام کلان خلقت، چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع، محور عالم وجود ولایت خداست.

سخنران حرم مطهربانوی کرامت افزود: پس از رسول خدا، ولایت بر عهده کسانی است که خدا و پیامبر آنها را به عنوان ولی الهی معرفی کرده‌اند. در زمان غیبت نیز تبعیت از رهبری دینی، یعنی ولی فقیه، ضروری است و نظام اسلامی بر مدار ولایت حرکت می‌کند.

وی با اشاره به روایتی از امام رضا علیه‌السلام که فرمودند امامت، اساس و جوهر نظام اسلامی است و تمامی امور از آن سرچشمه می‌گیرد: دشمنان این حقیقت را درک کرده‌اند و به همین دلیل، رهبری جامعه را در طول تاریخ هدف گرفته‌اند. از زمان پیامبر اکرم(ص) تا امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین علیهم‌السلام، همواره ولایت مورد هجوم قرار گرفته است. امروز نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی با ترور و به شهادت رساندن رهبر شهید، به دنبال شکست ایران اسلامی بودند، اما نمی‌دانستند که اسلام و ایران در درون خود جوهره‌ای دارد که خون شهادت، جوشش تازه‌ای برای رهبری به ارمغان می‌آورد.

صفایی بوشهری با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، تصریح کرد: مردم ایران پس از شهادت رهبر شهید، در میدان بودند و خبرگان ملت، رهبری در تراز امامین انقلاب را به جامعه معرفی کردند. امروز جامعه ما از رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بهره‌مند است. جوهره استقلال، آزادی، پیشرفت و تمدن سربلند، تنها یک راه دارد و آن ولایتمداری است.

سخنران حرم مطهر در پایان با اشاره به خونخواهی رهبر شهید، گفت: همانطور که خون اباعبدالله الحسین علیه السلام طومار بنی‌امیه را در هم پیچید، خون مقام معظم رهبری نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای کانون شرارت را در هم خواهد پیچید. خون رهبر، خونخواهی از سوی خداست و دست خدا از آستین مؤمنان موحد بیرون خواهد آمد و به زودی نابودی ترامپ و نتانیاهو را خواهیم دید.

وی تصریح کرد: مردم مسلمان جهان، معطل سیاستمداران نخواهند ماند و خونخواهی رهبر شهید را به سرانجام خواهند رساند.

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