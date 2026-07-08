به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از فعالان رسانهای و اجتماعی شیعه افغانستانی، حضور چندمیلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر امام شهید آیتالله خامنهای را منحصربهفرد و در سطح بینالمللی غیرقابل تصور دانستهاند.
محمد مدنی، رئیس خبرگزاری جمهور، از خبرگزاریهای فعال افغانستان، شامگاه دوشنبه (۱۵ تیر) در گفتوگو با خبرنگار ابنا گفت: شرکت میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که آن حضرت در قلب همه مردم جای دارد و این حجم از حضور جمعیت، کاملاً منحصربهفرد و غیرقابل تصور است؛ بهگونهای که در لنز هیچ دوربینی نمیگنجد.
او افزود: فیلمبرداری از درون بالگردها نیز به دلیل طولانی بودن مسیر حضور مردم، نیازمند پرواز در چندین مسیر و صرف زمان طولانی است تا میزان واقعی این جمعیت انبوه نشان داده شود.
مدنی با اشاره به بازتاب رسانهای مراسم تأکید کرد که تصاویر منتشرشده، تنها گوشهای بسیار کوچک از حضور عظیم مردم در تشییع پیکر حضرت آیتالله خامنهای است.
این فعال رسانهای خاطرنشان کرد که مردم مسلمان افغانستان و بهویژه جامعه مهاجر، سپاسگزار حمایتهای انسانی و اسلامی امام خامنهای هستند و همیشه در هر شرایطی در کنار ایشان ایستادهاند. به گفته او، نام و یاد امام خامنهای در قلب مردم افغانستان و سایر مسلمانان جهان جاودان خواهد ماند.
از سوی دیگر، میثم سراج، فارغالتحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه خاتمالنبیین(ص) در رشته روابط بینالملل، گفت: رژیم آمریکا و اسرائیل فکر کردند با ترور تمام میشود، اما حالا همه ایران با مشتهای گرهکرده به پا خاسته و شهرها از خونخواهی قرمز شده است.
او تأکید کرد که اتحاد و همبستگی ملت شریف ایران، مشت محکمی بر دهان متجاوزان است و پس از این هیچگاه جرات تکرار اشتباه را نخواهند داشت.
به گفته این فعال شیعه کابل، مقاومت منطقهای به رهبری جمهوری اسلامی ایران و اثبات توانایی تهران، دست آمریکا را از منطقه کوتاه کرد و این دفاع مشروع، اقتدار کاذب واشنگتن را در سطح بینالمللی عریان ساخت.
شایان ذکر است که مهاجران افغانستانی، همانند دو ماه اخیر، با حضور گسترده در خیابانهای ایران و اعلام همبستگی با جمهوری اسلامی، در مراسم تشییع پیکر امام شهید حضور پررنگی داشتند و با برپایی موکبها از زائران پذیرایی کردند.
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