به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کریستین برگباو، جامعهشناس آلمانی، در یادداشتی با اشاره به حضور پرشور ایرانیان در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی نوشت که این استقبال گسترده، تناقض آشکار میان واقعیت جامعه ایران و تصویری را نمایان کرد که رسانههای جریان اصلی غرب طی ماههای گذشته از آیتالله خامنهای ارائه میکردند.
وی افزود که روزنامه «بیلد» آلمان به حضور میلیونی مردم برای ادای احترام به رهبر انقلاب ایران اذعان کرد، اما همین رسانه پیشتر بارها کوشیده بود ایشان را فردی فاقد پایگاه مردمی معرفی کند. این جامعهشناس آلمانی تصریح کرد که چنین تناقضی در پوشش رسانههای غربی آشکار است، اما بخش عمده این رسانهها نهتنها توضیحی درباره آن ارائه نمیکنند، بلکه شهادت رهبر یک کشور در حمله هوایی را که نقض آشکار حقوق بینالملل است، نادیده گرفتهاند.
برگباو در ادامه به ساختار رسانهای آلمان اشاره کرد و نوشت که روزنامه بیلد به مؤسسه اکسل اشپرینگر تعلق دارد و کارکنان این مجموعه موظف به پذیرش اصولی هستند که حمایت از رژیم صهیونیستی یکی از ارکان آن محسوب میشود. وی با اشاره به اظهارات اخیر ماتیاس دوپفنر، رئیس هیأتمدیره اکسل اشپرینگر، افزود که او کارکنان این مجموعه رسانهای را تهدید کرده است در صورتی که با اصول اعلامشده این مؤسسه، از جمله حمایت از آنچه حق موجودیت اسرائیل خوانده میشود، موافق نباشند، نمیتوانند به همکاری خود ادامه دهند.
این جامعهشناس آلمانی خاطرنشان کرد که با وجود تبلیغات گسترده رسانههای غربی، واکنشهای متفاوتی در شبکههای اجتماعی منتشر شده است و شماری از کاربران با مشاهده سخنان و تصاویر امام خامنهای، از آرامش، متانت و شیوه صمیمی سخن گفتن ایشان ابراز شگفتی کردهاند.
شگفتی یک کاربر جوان آلمانی از شخصیت امام خامنهای
برگباو به نقل از یک کاربر جوان آلمانی نوشت: وقتی سخنان آیتالله خامنهای را میشنوم، صدای دلنشین و شیوه آرام سخن گفتن ایشان توجه مرا جلب میکند. آیا چنین فردی میتواند همان چهرهای باشد که رسانهها از او ساختهاند؟ وی افزود که تفاوت میان شخصیت آرام و متین امام خامنهای و رفتار سیاستمدارانی مانند دونالد ترامپ، برای بسیاری از کاربران غربی قابل مشاهده بوده است.
این جامعهشناس آلمانی در ادامه یادداشت خود نوشت: شیوه ساده زندگی، دیدارهای عاطفی با مردم عادی و ارتباط صمیمانه با اعضای اقلیتهای ملی و دینی، از مدتها پیش این برداشت را در من ایجاد کرده بود که با رهبری صادق و اصیل روبهرو هستیم. برگباو افزود: امام خامنهای بر اعتقادات خود ایستاد، در دشوارترین شرایط استوار ماند و به آرمانهایش وفادار بود. ایشان در نهایت آماده شدند برای باورهای خود و برای استقلال و حاکمیت کشورش جان دهند.
وی در پایان با انتقاد از وضعیت نخبگان سیاسی غرب نوشت که بسیاری از سیاستمداران اروپایی اعتبار خود را در میان مردم از دست دادهاند و کمتر کسی باور دارد آنان حاضر باشند برای استقلال و منافع کشورشان همانگونه ایستادگی کنند که امام خامنهای ایستاد. او یادداشت خود را با این پرسش به پایان برد: صدراعظم کنونی آلمان براساس نتایج همه نظرسنجیهای مؤسسات مختلف، نامحبوبترین صدراعظم تاریخ این کشور است. واقعاً چه کسی باور دارد که او از منافع آلمان دفاع میکند و برای حاکمیت کشورش میایستد؟ و اگر روزی از دنیا برود، چه تعداد از مردم برای شرکت در مراسم خاکسپاری او حاضر خواهند شد؟
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