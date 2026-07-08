به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وب‌سایت عبری‌زبان «والا» در گزارشی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، از آماده‌باش اسرائیل برای ورود به یک نبرد احتمالی جدید با ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، تداوم حضور نیروهای آمریکایی در منطقه تا حداقل سال ۲۰۲۷، عامل مهمی در تغییر معادلات نظامی است. در همین حال، برخی تحرکات دیپلماتیک ایران برای گنجاندن «حزب‌الله» در توافقات آتش‌بس با بن‌بست روبرو شده و فضای منطقه را به سمت تشدید تنش‌ها سوق داده است.

والا افزود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اعلام اینکه از نظر او پرونده توافق با تهران بسته شده، مذاکرات را اتلاف وقت خواند. این موضع‌گیری در کنار تشدید تنش‌های عملیاتی، موجب شده تا دستگاه امنیتی اسرائیل وضعیت آماده‌باش خود را در سطحی توصیف کند که از «صفر به صد» تغییر یافته است. مقامات نظامی رژیم اشغالگر بر این باورند که با بازگشت ماشین جنگی آمریکا به عملیات‌های ضد ایرانی، احتمال پاسخ مستقیم تهران، از جمله حملات موشکی، بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

از سوی دیگر، منابع امنیتی به سایت «والا» اطلاع داده‌اند که نیروهای آمریکایی نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه با همان ساختار پیشین مستقر باقی مانده‌اند. طبق این گزارش، وزارت دفاع اسرائیل با میانجی‌گری در توافقات لجستیکی بین ارتش آمریکا و تأمین‌کنندگان محلی، بستر لازم برای حضور طولانی‌مدت این نیروها در اسرائیل تا سال ۲۰۲۷ را فراهم کرده است.

والا افزود در نهایت، وضعیت لبنان نیز کانون توجهات است. گزارش‌ها تأیید می‌کنند که فشارهای ایران برای ورود حزب‌الله به توافق آتش‌بس، با رد قاطع اسرائیل و آمریکا مواجه شده است.

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