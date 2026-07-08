به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین‌الملل در واکنش به گزافه‌گویی‌های دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا علیه ایران در برنامه ایکس نوشت: پیش‌تر هشدار داده بودیم «منطقه، محل قمار سیاسی کشورهای خرد نیست » و بارها ثابت کردیم که ماجراجویی‌ها پاسخ فوری داده می‌شود.

وی تاکید کرد: اما مسئولیت تنش آفرینی‌های تازه واعتراف زبانی به لغو تفاهمنامه توسط سیاست باز راهزن و بدنام اپستینی که بارها مورد نقض عملی قرار گرفته بود، بار دیگر منطقه رابه سمت آتش سوق می‌دهد.

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