به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل حزب‌الله لبنان در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در ضاحیه جنوبی بیروت، که همزمان با آئین‌های وداع و تشییع در عراق و ایران از سوی حزب‌الله برگزار شد، با تأکید بر اینکه تشییع پیکر امام مستضعفین، خود یک قیام، یک حرکت و یک انقلاب است، گفت: باید برای خدا برخاست که این تشییع، خود یک قیام، یک حرکت و یک انقلاب است.

شیخ نعیم قاسم افزود: امام خامنه‌ای یگانه عصر خود و رهبری استثنایی در دوران معاصر بود که نظیرش در تاریخ کم‌مانند است. ایشان ولی‌امرِ امت و نایب امام غائبِ معصوم، امام مهدی(عج) و بنیان‌گذارِ پایه و اساس تمدن اسلامی معاصر بوده است.

دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کرد: امام خامنه‌ای مرشد، حامی و مربی بود؛ رهبری که در دریای جمعیت، مردم را به سوی رهایی از بت‌های مادی‌گرایی هدایت می‌کرد.

شیخ نعیم قاسم ادامه داد: ایشان سیاستمداری کارکشته بود که ابعاد امور را در سطح جهان درک می‌کرد؛ او مردی بود که با شجاعت، عزم، عزت، اعتماد به نفس و توکل بر خداوند متعال، استوار ایستاد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان برای اولین بار از محتوای نامه‌ای خبر داد که شهید آیت‌الله خامنه‌ای در روزهای آغازین مسئولیت او، در حمایت از جریان مقاومت ارسال کرده بود.

شیخ نعیم قاسم گفت: این نامه در شرایطی ارسال شد که مقاومت در حال گذر از دوران فقدان سید حسن نصرالله و تثبیت رهبری جدید بود. محتوای پیام بر تداوم کامل و بی‌قید و شرط حمایت‌ها از حزب‌الله، هم‌تراز با دوره‌های پیشین، تأکید داشت و با هدف تقویت روحیه جبهه مقاومت، اطمینان داد که حتی در صورت تقابل جهانی علیه حزب‌الله، پشتیبانی قاطع و همه‌جانبه از این مسیر ادامه خواهد یافت.

شیخ نعیم قاسم در پایان تأکید کرد: مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید، حرکتی انقلابی در مسیر آرمان‌های الهی است و شهادت ایشان، ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی و در عین حال نمادی از عزت، ایستادگی و تداوم این مسیر است.

................

پایان پیام/