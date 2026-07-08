شجاعت، حریت و توکل به وعده الهی سه وصف آرمانی رهبر شهید بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسن عاملی در مراسم عزاداری امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای در حرم بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه «إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا»، اظهار داشت: خداوند متعال تولیت انسان‌ها را به هر کسی نمی‌سپارد. بزرگترین تکریم خدا برای یک ملت، قرار گرفتن انسان‌های بزرگ و حکیم در مراکز حساس تصمیم‌گیری است. پانصد سال سراشیبی ایران، نتیجه رهبران ناصالح بود، اما خدای متعال با دو سید بزرگوار، امام راحل و رهبر شهید، بر ملت ایران منت نهاد.

وی افزود: خدای متعال به ابراهیم خلیل فرمود که برای رسیدن به امامت باید دو امتحان سخت را پشت سر بگذارد؛ یکی شجاعت در برابر طاغوت و دیگری حریت از تعلقات. شجاعت یعنی بت‌شکنی و یک‌تنه ایستادن در برابر اهریمن زمان. حضرت ابراهیم با شعار «إِنِّی بَرِیءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ» به میدان آمد و با تمام قدرت ایستاد. رهبر شهید نیز در شدیدترین بحران‌ها، با صلابت تمام ایستاد و یک ذره عقب‌نشینی نکرد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به شجاعت بی‌نظیر رهبر شهید، گفت: ایشان در محاصره اقتصادی، تکنولوژیک و دارویی، هرگز مرعوب نشد. در سخت‌ترین فشارها، با آرامش و اعتماد به وعده خدا، جامعه را اداره کرد. خودشان در جلسه‌ای خصوصی فرمودند که هرگز نترسیدند و این نشان از اتصال به مبدأ اعلاست. حضرت امام نیز در تبعید فرمودند که «والله در عمرم نترسیدم» و این روحیه توحیدی، به رهبر شهید نیز منتقل شد.

عاملی با اشاره به داستان محاصره اقتصادی در صدر اسلام، گفت: در شعب ابی‌طالب، مشرکان به پیامبر(ص) گفتند که اگر از اصول خود دست بردارد، محاصره را برمی‌دارند. حضرت فرمودند که اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپ من بگذارید، از اصولم دست برنمی‌دارم. رهبر شهید نیز در برابر تمام فشارهای دشمنان، اینگونه بود و هرگز از اصول والای خود تنزل نکرد.

وی با اشاره به وصف دوم یعنی حریت، افزود: حضرت ابراهیم برای اثبات حریت، کارد بر گلوی اسماعیل گذاشت تا نشان دهد در برابر فرمان خدا، هیچ تعلقی او را باز نمی‌دارد. رهبر شهید نیز هرگز در پی میل شخصی نبود. فرزندان خود را از دخالت در مسائل اقتصادی منع کردند و زندگی بسیار ساده‌ای داشتند. هیچ لکه‌ای بر دامان منسوبان ایشان ننشست و این همان حریت علوی است.

سخنران حرم مطهر سومین وصف را توکل و اطمینان کامل به وعده‌های الهی دانست و تصریح کرد: شیطان به خدا ایمان دارد اما در مقام توکل نیست. مقام اطمینان، بالاتر از ایمان است و خداوند خطاب به نفس مطمئنه فرمود: «ارْجِعِی إِلَیٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً». این خطاب در روایات به سیدالشهدا تفسیر شده و رهبر شهید نیز در اوج اطمینان، آرامش فوق‌العاده‌ای داشتند و هیچ‌گاه ناامیدی را به جامعه تزریق نکردند.

وی با اشاره به نقش رهبر شهید در اقتدار دفاعی ایران، گفت: اگر رهبر شهید آینده‌نگری نمی‌کرد، ایران در جنگ چهل روزه با دو قدرت اتمی و ناتو، در عرض بیست‌وچهار ساعت سقوط می‌کرد. ایشان قدرت دفاعی را به جایی رساند که ایران به قدرت چهارم جهان تبدیل شد. دشمنان با تمام توان و هزار و پانصد اندیشکده برنامه ریزی کردند، اما رهبر شهید همه را پنبه کرد و موجودیت ایران را برای دومین بار در تاریخ حفظ نمود.

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