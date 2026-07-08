محافل معارفی و عزاداری دهه سوم محرم در حرم بانوی کرامت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محافل معارفی و سوگواری حرم بانوی کرامت در دهه سوم محرم از روز دوشنبه ۱۵ تیرماه تا روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس اعلام شد.

محافل صبحگاهی از روز دوشنبه ۱۵ تیرماه تا روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه با قرائت سوره مبارکه فتح، پنجشنبه قرائت زیارت عاشورا با نوای احمد صبوری، جمعه قرائت دعای ندبه توسط حجت الاسلام علی جنانی و از روز شنبه ۲۰ تیرماه تا چهارشنبه ۲۴ تیرماه نیز با قرائت سوره مبارکه فتح در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت برگزار می شود.

محافل قبل از ظهر روز دوشنبه و سه شنبه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا و مداحی آقایان رشیدی، اردستانی، ریحانی و ابرنجین و شرح آیات احکام توسط حجج اسلام محمد صافی و روح الله راسل، چهارشنبه شرح آیات احکام به همراه قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجت الاسلام حسن محمودی و مداحی ابوالفضل محمدی، پنجشنبه قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه و سخنرانی توسط حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم و مداحی ابوالفضل اسدی، جمعه سخنرانی و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه توسط حجت الاسلام محمد اسماعیل خورشیدی و مداحی حسن نعمتی و از روز شنبه ۲۰ تیرماه تا چهارشنبه ۲۴ تیرماه سخنرانی و شرح آیات احکام توسط حجج اسلام محمد صادق کفیل، مسعود حکیمیان، محمد صافی، محمد اسماعیل خورشیدی و مداحی آقایان محمدعلی بختیارزاده، مهدی افراز، علی بهادری، احمد سعادتخواه و رضا ساعدی برگزار خواهد شد.

محافل معارفی بعد از نمازعصر از دوشنبه ۱۵ تیرماه تا جمعه ۱۹ تیرماه با سخنرانی حجج اسلام رفیعی(۲ روز)، حاج ابوالقاسم(۱ روز) و مومنی(۲ روز) و مداحی آقایان عباس جوشقانیان، هادی خادم الحسینی، محمدرضا بذری، محمود بذری، میثم طاهری، محمود ابرنجین و سید علی حسینی نژاد و از شنبه ۲۰ تیرماه تا چهارشنبه ۲۴ تیرماه با مداحی آقایان علی پاکزمان، رسول محمدی، محمد حیدری، مهدی حیدرزاده و علیرضا اخباری برگزار می‌شود.

مراسم عصرگاهی قبل از اذان مغرب از دوشنبه ۱۵ تا چهارشنبه ۲۴ تیرماه با سخنرانی حجج اسلام محمد زرسنج، حسین جوشقانیان، سید محمد جوادی، سید احمد میردامادیان، سید حسن پورموسی، مجید حیدری فر، حسین بنیادی، سید حسن یوسفی و مداحی آقایان صادق قمی، حسینی نژاد، سید جواد موسوی، حسین فروغی، محسن قاسمی، مهدی نجفی، محمد چراغی، جواد رضایی، محمد رحمانی، سید رضا جدا و محمد رمضانی در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

محافل شبانگاهی حرم مطهر دوشنبه با سخنرانی حجج اسلام ناصر رفیعی و علیرضا پناهیان و مداحی آقایان عباس حیدرزاده و حسن شالبافان، سه شنبه با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین سید حسن عاملی و سید حسین آقامیری و مداحی حسن شالبافان، چهارشنبه با سخنرانی حجت الاسلام سید حسین آقا میری و مداحی حسن شالبافان، پنجشنبه مراسم ویژه گرامیداشت شهادت امام شهید با مرثیه‌خوانی و قرائت دعای کمیل با نوای حسن شالبافان، جمعه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد باقر طباطبایی و مداحی آقایان سید مهدی میرداماد و عباس حیدرزاده و از روز شنبه ۲۰ تیر تا روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه با سخنرانی حجج اسلام روح الله فاطمی نسب، حسین جوشقانیان، سید محمد باقر طباطبایی(۳ روز) و مداحی آقایان سید محمود علوی (۴ روز) و رضا ایزدی برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است زیارت جامعه کبیره روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۲۲ با نوای حجت الاسلام ناصر شهیدی برگزار خواهد شد.

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