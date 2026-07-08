فعالیت ویژه هادیان کریمه در ایام تشییع قائد شهید در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا به مناسبت تشییع تاریخی قائد شهید و حضور باشکوه زائران از اقصی نقاط ایران طرح هادیان کریمه به صورت ویژه از شنبه ۱۳ تیرماه تا روز جمعه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۵ در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود.

این طرح به همت واحد خدمات فرهنگی حرم بانوی کرامت با حضور روحانیون و طلاب آموزش دیده حوزه علمیه قم به صورت تبلیغ چهره به چهره در تمامی مبادی ورودی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.

روحانیون در این طرح ضمن راهنمایی زائران به ارائه مشاوره در زمینه امور مذهبی و اجتماعی می پردازند که با استقبال خوب زائران همراه بوده است.

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