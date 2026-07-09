هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید فرودگاه نجف را به مقصد مشهد ترک کرد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساعت پیش هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرودگاه نجف را به مقصد مشهد مقدس ترک کرد.

روز گذشته پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در نجف و کربلا تشییع شد.



براساس اعلام ستاد تشییع رهبر شهید، با توجه به استقبال کم‌نظیر مردم عراق از پیکر مطهر امام شهید، ورود پیکرهای مطهر به مشهد مقدس با تأخیر همراه شده لذا مراسم امروز ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد.

به‌گزارش قدس، سخنگوی ستاد استقبال و تشییع رهبر شهید در رابطه با نحوه برگزاری مراسم اعلام کرد: علیرغم موضوعات مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تغییر ساعت تشییع پیکر قائد امت در مشهد اما تاکنون هیچ تغییری در ساعت تشییع در مشهدالرضا ایجاد نشده است.

مهدی شاد با اعلام اینکه مراسم طبق برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده در ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد، اظهار کرد: گرچه از قبل قرار بر این بود که تشییع صبح امروز پنج شنبه انجام شود اما به دلیل استقبال باشکوه مردم عراق از پیکر قائد امت این زمان به ساعت ۱۴ تغییر کرد و تاکنون هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.

.............

پایان پیام