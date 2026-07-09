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همزمان با تشییع در مشهد؛ اسکردو پاکستان میزبان آیین وداع با رهبر شهید شد

۱۸ تیر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۷
کد مطلب: 1838003
همزمان با تشییع در مشهد؛ اسکردو پاکستان میزبان آیین وداع با رهبر شهید شد

همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس، هزاران نفر از مردم شهر اسکردو در شمالی‌ترین منطقه پاکستان، با برگزاری مراسمی گسترده و پخش زنده تصاویر تشییع میلیونی مشهد، بر ادامه راه آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید و با رهبر شهید تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس، هزاران نفر در شهر اسکردو پاکستان، با برگزاری مراسمی گسترده بر ادامه راه آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید و با ایشان تجدید بیعت کردند.

در این مراسم، تصاویر زنده تشییع میلیونی مردم مشهد به صورت همزمان برای حاضران پخش شد و فضای اسکردو را تحت تأثیر قرار داد. شرکت‌کنندگان با مشاهده صحنه‌های وداع مردم ایران، با سر دادن شعارهای انقلابی و مرثیه‌خوانی، همدردی خود را با ملت ایران ابراز کرده و پیوند عمیق اعتقادی خود با انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

اسکردو که در شمالی‌ترین منطقه پاکستان واقع شده، به دلیل اشتراکات گسترده فرهنگی و مذهبی، ارادت ویژه مردم به اهل‌بیت(ع) و علاقه عمیق به انقلاب اسلامی ایران به «ایران کوچک» شهرت دارد.

برگزاری همزمان این آیین سوگواری با مراسم تشییع در مشهد، جلوه‌ای از وحدت عاطفی و اعتقادی مردم دو سوی مرز را به نمایش گذاشت؛ وحدتی که در آن دل‌های مردم اسکردو و مشهد در سوگ رهبر شهید امت اسلامی به هم گره خورد.

همزمان با تشییع در مشهد؛ اسکردو پاکستان میزبان آیین وداع با رهبر شهید شد

همزمان با تشییع در مشهد؛ اسکردو پاکستان میزبان آیین وداع با رهبر شهید شد

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