همزمان با تشییع در مشهد؛ اسکردو پاکستان میزبان آیین وداع با رهبر شهید شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس، هزاران نفر در شهر اسکردو پاکستان، با برگزاری مراسمی گسترده بر ادامه راه آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید و با ایشان تجدید بیعت کردند.
در این مراسم، تصاویر زنده تشییع میلیونی مردم مشهد به صورت همزمان برای حاضران پخش شد و فضای اسکردو را تحت تأثیر قرار داد. شرکتکنندگان با مشاهده صحنههای وداع مردم ایران، با سر دادن شعارهای انقلابی و مرثیهخوانی، همدردی خود را با ملت ایران ابراز کرده و پیوند عمیق اعتقادی خود با انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.
اسکردو که در شمالیترین منطقه پاکستان واقع شده، به دلیل اشتراکات گسترده فرهنگی و مذهبی، ارادت ویژه مردم به اهلبیت(ع) و علاقه عمیق به انقلاب اسلامی ایران به «ایران کوچک» شهرت دارد.
برگزاری همزمان این آیین سوگواری با مراسم تشییع در مشهد، جلوهای از وحدت عاطفی و اعتقادی مردم دو سوی مرز را به نمایش گذاشت؛ وحدتی که در آن دلهای مردم اسکردو و مشهد در سوگ رهبر شهید امت اسلامی به هم گره خورد.
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