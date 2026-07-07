به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - احمد الفتلاوی، سخنگوی رسمی استانداری نجف اشرف، در گفت‌وگو با شبکه رووداو اعلام کرد که تمامی آمادگی‌های امنیتی، خدماتی و سازمانی برای برگزاری مراسم تشییع آیت‌الله‌العظمی شهید سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی به پایان رسیده و استان نجف آماده میزبانی این مراسم تاریخی است.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های مستمر میان مسئولان استان، دستگاه‌های امنیتی، نهادهای خدماتی، اجتماعی و هیأت‌های مواکب حسینی، گفت: از زمان اعلام زمان برگزاری مراسم، هماهنگی‌های گسترده‌ای انجام شده و سه روز پیش، آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام شده است.

الفتلاوی اظهار داشت که مراسم رسمی استقبال و تشییع، ساعت ۹ شب سه‌شنبه در فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف و با حضور مقامات بلندپایه عراق و هیأت‌هایی از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم تشییع مردمی نیز از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه آغاز می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک میلیون نفر در آن شرکت کنند.

سخنگوی استانداری نجف همچنین از آغاز ورود هیأت‌های رسمی و مردمی به این شهر از روز گذشته خبر داد و گفت: کاروان‌هایی از استان‌های مختلف عراق و همچنین شماری از کشورهای دیگر برای حضور در این مراسم وارد نجف شده‌اند.

وی تصریح کرد که کمیته مشترک امنیتی، مسیر انتقال پیکر رهبر شهید انقلاب را از فرودگاه بین‌المللی نجف به حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع)، سپس به کربلای معلی و در ادامه به مشهد مقدس در ایران، به‌طور کامل طراحی و نهایی کرده است.

الفتلاوی در پایان با اشاره به مشارکت همه دستگاه‌های امنیتی عراق در اجرای طرح تأمین امنیت مراسم، گفت که علاوه بر نیروهای مستقر در نجف، یگان‌های کمکی از بغداد و دیگر استان‌ها نیز برای اجرای طرح امنیتی اعزام شده‌اند و تجربه نجف در مدیریت مراسم و زیارت‌های میلیونی، زمینه برگزاری منظم و ایمن این آیین را فراهم کرده است.

بر اساس اعلام مقامات عراق، پیکر مطهر شهید امت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای عصر روز سه‌شنبه به نجف خواهد رسید و مراسم رسمی تشییع توسط دولتمردان دو کشور ایران و عراق برگزار خواهد شد. بر این اساس، پیکر مطهر امام شهید، ساعت ۶ صبح چهارشنبه با حضور میلیون‌ها عراقی از کوفه تا نجف تشییع می‌شود و بعد از آن در ساعت ۱۶ (به وقت عراق) پیکر مطهر ایشان در برخی مناطق شهر کربلای معلا و سپس در حرم حضرت سیدالشهدا(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) تشییع خواهد شد.

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