از کربلا تا امروز، حفظ دین با شهادت گره خورده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محمد صافی در «مراسم شرح آیاتی از قرآن کریم» قبل از نماز ظهر و عصر سهشنبه ۱۶ تیرماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت اظهار داشت: سوره بقره اولین سورهای است که در مدینه نازل شد و بزرگترین سوره قرآن است. این سوره قواعد و قوانین و میثاقهای الهی را برای مؤمنان بیان میکند و بیش از سی و هفت قانون الهی برای جامعهسازی و پیشرفت جامعه در آن نازل شده است. یکی از آن قوانین، بحث جهاد و بهطور دقیقتر، قتال با دشمنان اسلام است.
وی با استناد به آیه شریفه ۲۱۶ سوره بقره، تصریح کرد: جهاد و قتال یک کار بسیار سخت و سنگین است و برای انسان ناراحتکننده است، اما خداوند در این آیه یک قاعده بزرگ قرآنی را مطرح میفرماید که چه بسیار چیزهایی که شما از آن کراهت دارید، اما به نفع شماست.
سخنران حرم مطهر با بیان اینکه تمام چیزهایی که خداوند بر ما واجب کرده و ممکن است برای ما سخت باشد مطمئنا خیر و مصلحت ما در آن است، گفت: بر عکس چه بسیار چیزهایی که انسان از آن خوشش میآید، اما خداوند آن را حرام کرده است؛ چون شیطان آن را برای انسان جلوه میدهد، در حالی که به ضرر دین و دنیای انسان است.
صافی با اشاره به علت کراهت انسانها از برخی واجبات الهی گفت: خطای محاسباتی انسان از آنجا ناشی میشود که علم انسان محدود است، اما خداوند است که میداند چه چیزی برای انسان خوب است و چه چیزی بد. اگر خداوند چیزی را بر مؤمن واجب کرد، چه حجاب باشد، چه صبر در برابر بداخلاقی همسر و خانواده و همسایه و همکیشان، باید گوش داد و انجام داد.
وی در ادامه به آیه بعدی اشاره کرد و گفت: هدف کفار و مشرکان این نیست که جنگی کنند و چیزی از شما بگیرند و بروند. آنها قانع به یک چیز و دو چیز نیستند؛ آنها دین شما را میخواهند بگیرند. شما حاضرید دین خود را به آنها بدهید؟ نه. پس باید آماده جنگ باشید، چون آنها کوتاه نمیآیند و شما هم نباید کوتاه بیایید.
صافی در ادامه با اشاره به تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خاطرنشان کرد: اگر میخواهید دین خود، دین نسل خود و اصلاً دین اسلام روی زمین باقی بماند، یک عده جانفدا میخواهد. ما امروز شاهد تشییع آن جانفدای بزرگ هستیم که جان خود را در راه این دین داد و به همه ما این سرمشق را داد که در راه دین باید جان داد. او این را از مولای خود اباعبدالله الحسین(ع) فرا گرفت که اگر اسلام بخواهد بماند، حتی امام معصوم باید فدا شود.
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