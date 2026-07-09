به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان امروز (پنجشنبه ۱۸ تیر) اعلام کرد که در جریان هفته جاری، ۶۳۸ تن از شهروندان افغانستانی که در زندانهای پاکستان به سر میبردند، آزاد و به کشور بازگشتهاند.
این افراد شامل خانوادهها، افراد مجرد و تعدادی از دانشجویان دانشکده پزشکی بودند که عمدتاً به دلیل نداشتن مدارک اقامتی معتبر بازداشت شده و برای مدتهای متفاوت در زندان به سر میبردند.
بر اساس گزارشهای اداره انتقال، از این تعداد ۵۱۸ نفر از طریق مرز تورخم و ۱۲۰ نفر از طریق مرز اسپین بولدک وارد افغانستان شده و پس از دریافت کمکهای بشردوستانه، به مناطق محل سکونت خود منتقل گردیدند.
این اقدام در چارچوب تلاشهای دیپلماتیک و هماهنگیهای صورتگرفته برای حمایت از مهاجران افغانستانی انجام شده و نشاندهنده ادامه روند بازگشت زندانیان و مهاجران از پاکستان است.
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