تشییع امام شهید انقلاب، تجدید میثاق امت اسلامی با ولایت و فرهنگ شهادت بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین موسوی مقدم، نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در گفتوگو با خبرنگار ابنا، مراسم تشییع باشکوه امام شهید انقلاب اسلامی را یکی از ماندگارترین جلوههای وفاداری امت به ولایت و از درخشانترین صفحات تاریخ تشیع و جهان اسلام دانست.
وی اظهار داشت: حضور گسترده ملتهای مسلمان در این آیین نشان داد که پیوند میان امت و رهبری الهی، پیوندی ریشهدار، ایمانی و برخاسته از باورهای دینی است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ورود پیکر مطهر امام شهید به اعتاب مقدسه و استقبال کمنظیر مردم عراق، این حضور را جلوهای از وحدت امت اسلامی و پیوند عمیق ملتهای مسلمان با فرهنگ ولایت و مقاومت توصیف کرد.
وی با تأکید بر اینکه حیات مجاهدان راه خدا با شهادت پایان نمییابد، افزود: شهادت، آغاز مرتبهای والاتر از زندگی الهی است.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی مقدم تصریح کرد: بیتردید پاسداشت راه شهیدان، صیانت از وحدت اسلامی، عزت امت و استمرار آرمانهای الهی، وظیفهای شرعی و تاریخی است.
وی خاطرنشان کرد: آینده امت اسلامی در پرتو ایمان، بصیرت، استقامت و تمسک به آموزههای قرآن کریم و اهلبیت علیهمالسلام رقم خواهد خورد؛ چراکه وعده الهی، وعدهای تخلفناپذیر است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان تأکید کرد: تشییع امام شهید تنها بدرقه پیکر یک رهبر نبود، بلکه تجدید میثاق امت با ارزشهای اسلام، فرهنگ ایثار و مکتب شهادت و نشانهای از استمرار راه حق تا تحقق وعدههای الهی بود.
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