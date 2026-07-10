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چارچوب هماهنگی شیعی:

عراقی‌ها در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای، والاترین معنای وفاداری را مجسم کردند

۱۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳
کد مطلب: 1838191
عراقی‌ها در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای، والاترین معنای وفاداری را مجسم کردند

ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی با قدردانی از مشارکت گسترده عراقی‌ها در مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و شهدای خانواده ایشان تاکید کرد که این حضور، ارزش‌های وفاداری، عزت و پایبندی به اصول دینی و ملی را مجسم کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  چارچوب هماهنگی شیعی با قدردانی از مشارکت گسترده عراقی‌ها در مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و شهدای خانواده ایشان تاکید کرد: عراقی‌ها بار دیگر ثابت کردند که مردمی وفادار و عزتمند هستند و کسانی را که در کنارشان ایستاده و از آرمان‌هایشان حمایت کرده‌اند، فراموش نمی‌کنند و مشارکت گسترده و احساسات خالصانه آنها، والاترین معنای وفاداری را در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امت، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان الله علیه) و شهدای خانواده ایشان، مجسم کرد.

در این بیانیه آمده است: حضور باشکوه و احساسات خالصانه ابراز شده توسط شرکت‌کنندگان، نشان‌دهنده اصالت مردم عراق و پایبندی آنها به ارزش‌های دینی، ملی و اخلاقی است و عمق وفاداری به کسانی را که برای آرمان‌های ملت فداکاری کرده‌اند، نشان می‌دهد.

ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی عراق از همه شرکت‌کنندگان و همه کسانی که در سازماندهی و برگزاری مراسم تشییع و پوشش رسانه‌ای آن مشارکت داشتند و همچنین از استان‌های نجف و کربلا به خاطر سازماندهی عالی و مهمان‌نوازی‌شان صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

چارچوب هماهنگی شیعی عراق بیانیه خود را با دعا به درگاه خداوند متعال برای پذیرش اعمال همه، اعطای پاداش فراوان و محافظت از عراق و مردم آن و تداوم وحدت شهروندان در مسیر حق و عدالت به پایان رساند.

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