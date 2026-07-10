به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ چارچوب هماهنگی شیعی با قدردانی از مشارکت گسترده عراقیها در مراسم تشییع پیکر شهید آیتالله سید علی خامنهای و شهدای خانواده ایشان تاکید کرد: عراقیها بار دیگر ثابت کردند که مردمی وفادار و عزتمند هستند و کسانی را که در کنارشان ایستاده و از آرمانهایشان حمایت کردهاند، فراموش نمیکنند و مشارکت گسترده و احساسات خالصانه آنها، والاترین معنای وفاداری را در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امت، آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رضوان الله علیه) و شهدای خانواده ایشان، مجسم کرد.
در این بیانیه آمده است: حضور باشکوه و احساسات خالصانه ابراز شده توسط شرکتکنندگان، نشاندهنده اصالت مردم عراق و پایبندی آنها به ارزشهای دینی، ملی و اخلاقی است و عمق وفاداری به کسانی را که برای آرمانهای ملت فداکاری کردهاند، نشان میدهد.
ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی عراق از همه شرکتکنندگان و همه کسانی که در سازماندهی و برگزاری مراسم تشییع و پوشش رسانهای آن مشارکت داشتند و همچنین از استانهای نجف و کربلا به خاطر سازماندهی عالی و مهماننوازیشان صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.
چارچوب هماهنگی شیعی عراق بیانیه خود را با دعا به درگاه خداوند متعال برای پذیرش اعمال همه، اعطای پاداش فراوان و محافظت از عراق و مردم آن و تداوم وحدت شهروندان در مسیر حق و عدالت به پایان رساند.
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