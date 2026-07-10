تشییع باشکوه رهبر شهید، اصالت و عمق ایمان ملت عراق را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع اهلبیت(ع) در عراق با صدور بیانیهای به مناسبت تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، تأکید کرد که این رویداد تاریخی، اصالت و عمق ایمان ملت عراق را آشکار ساخت.
متن کامل بیانیه:
﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴾
﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَیٰ أَمْرِهِ وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ﴾
تشییع باشکوه قائد معظم، آیتاللهالعظمی شهید سید علی خامنهای (رضوانالله علیه)، رویدادی سرنوشتساز بود که اصالت ملت عراق، عمق آگاهی و ثبات آنان را بر اصول و مبانی که به آن ایمان دارند آشکار ساخت و ثابت کرد که هویت ایمانی ریشهدار در این کشور، هرچقدر هم که با حملات تضعیف و تحریف شدید باشد، قابلریشهکنی نیست.
عراقیها با حضور میلیونی و آگاهانه خود، موضعی تاریخی را ثبت کردند که فراتر از مرزهای جغرافیایی بود و پیامی روشن به جهان مخابره کردند مبنی بر اینکه امت اسلام اصیل، هرچند کشورهایش متعدد باشد، در اصول و مسائل بزرگ خود امتی واحد باقی میماند و تلاشها برای تفرقه و جداسازی آنها از رهبران و نمادهایشان، در برابر آگاهی و ثبات ملتها شکست خورده است.
این حضور باشکوه مردمی، عمق ارتباط فرزندان عراق با مرجعیت دینی رشید و تمسک آنان به خط اصیل و وفاداری به رویکرد آن در صیانت از دین و امت را نشان داد. همچنین این مراسم، شکست جنگ نرمی را که آمریکا و رژیم صهیونیستی با مشارکت برخی نظامهای خلیجی و با بهرهگیری از امکانات عظیم رسانهای، فرهنگی و سیاسی به راه انداخته بودند، به اثبات رساند.
مجمع اهلبیت(ع) در عراق، با ابراز سپاس و قدردانی از فرزندان ملت عراق که ندای وفا را لبیک گفتند و با حضوری با شکوه و آگاهانه، صحنهای تاریخی و جاودانه خلق کردند، از همه هیأتها، مؤسسات، موکبها، شخصیتها و نهادهایی که در موفقیت این تشییع تاریخی نقش داشتند، تقدیر میکند.
مجمع اهلبیت(ع) در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره ملت وفادار عراق که این صحنه افتخارآمیز را رقم زدند، بر ضرورت تداوم آگاهیبخشی، تقویت بصیرت و صیانت از هویت اسلامی اصیل تأکید میکند و یادآور میشود که نبرد آگاهی به اندازه سایر میدانهای رویارویی اهمیت دارد و امتی که راه خود را میشناسد، هیچگاه در برابر جنگ نرم و پروژههای سلطه و استکبار شکست نمیخورد.
﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴾
مجمع أهل البیت (علیهم السلام)
العراق
8 / 7 / 2026
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