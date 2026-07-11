انقلاب اسلامی ایران، ظهور صغرای امام زمان(عج) است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سیدمحمد جوادی در مجلس عزاداری قبل از نماز مغرب و عشای چهارشنبه ۱۷ تیر در حرم بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»، اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم بارها به موضوع نصرت الهی اشاره کرده است. نصرت خداوند، شرطی است که با استقامت و یاری دین خدا محقق میشود.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله با همه زحمات و سختیها، از امت خود چیزی جز مودت به اهل بیت(ع) نخواستند، گفت: امام صادق علیهالسلام فرمودند که مردم در برابر ما سه گروهند: گروهی که فقط ما را دوست دارند اما در عمل هیچکاری برای ما انجام نمیدهند؛ اینها اهل جهنم هستند، گروه دوم کسانی هستند که هم ما را دوست دارند و هم عمل میکنند، اما تا زمانی که سختی به آنان نرسد و اگر مشکلی پیش آید، از ما فاصله میگیرند؛ اینها شکمهایشان پر از آتش است؛ اما گروه سوم کسانی هستند که در گفتار، رفتار و عمل با ما همراهند و از ما اطاعت میکنند؛ اینها از ما هستند و ما از آنهاییم.
جوادی با اشاره به راهکار قرآنی برای قرار گرفتن در گروه سوم، گفت: شرط بهرهمندی از حلالهای الهی، پیروی نکردن از گامهای شیطان است. شیطان هیچگاه یکباره انسان را به گناه بزرگ نمیکشاند، بلکه قدمبهقدم او را از مسیر خارج میکند؛ از کماهمیت شمردن نماز جماعت تا ترک نماز اول وقت، تا قضا شدن نماز و نهایتاً کفر.
سخنران حرم مطهر با اشاره به عبرتهای تاریخ، تصریح کرد: داستان تِرِمّاح، نمونهای از این فریب شیطانی است. او که در زمان معاویه از امیرالمؤمنین دفاع میکرد و به زندان میرفت، در کربلا از امام حسین جدا شد تا وسایل خانواده را برساند. امام به او فرمود: «زود برگرد»، اما دیر آمد و سر بریده حسین(ع) را بر نیزه دید. امام سجاد(ع) در برخی نقلها فرمودند که وقتی امام معصوم میگوید زود برگرد، یعنی نرو. این، هزینه یک خطای محاسباتی بود که او را از شهادت در رکاب سیدالشهدا(ع) محروم کرد.
وی با اشاره به حکمت ۴۵۳ نهجالبلاغه، گفت: امیرالمؤمنین در این حکمت میفرماید که زبیر از ما اهل بیت است. زبیر، حواری پیامبر(ص) بود و شمشیرش، شمشیر اسلام، اما فتنه جمل، عبدالله بن زبیر را از مسیر امیرالمؤمنین(ع) جدا کرد و پدر را به جنگ با علی(ع) کشاند. زبیر میانه راه متوجه اشتباه خود شد، اما دیگر دیر بود. این نشان میدهد که شیطان چگونه انسان را قدمبهقدم از مسیر ولایت خارج میکند.
سخنران حرم مطهر با اشاره به فرمایش علامه حسنزاده آملی، گفت: ایشان میفرمودند همانگونه که غیبت امام زمان(عج)، غیبت صغری و کبری دارد، ظهور ایشان نیز ظهور صغری و کبری دارد. از ایشان پرسیدند ظهور صغرا کی اتفاق افتاد؟ فرمودند: همین انقلاب اسلامی ایران. امام زمان(عج) دارد ما را میبیند و امتحان میکند. مبادا شیطان، این نعمت بزرگ را از ما بگیرد.
جوادی با اشاره به فرمایش رهبر شهید که فرمودند «هزینه مقاومت همیشه کمتر از هزینه سازش است»، خاطرنشان کرد: این جمله، برگرفته از متن آیات و روایات است. نباید گول شیطان را خورد و با گرانی مرغ و مشکلات معیشتی، از مسیر ولایت خارج شد. حاکمیت نورانی ایران اسلامی، نظیرش در هیچ جای دنیا پیدا نمیشود. رهبری که برای روضه اباعبدالله از رئیس دفتر خود قرض میگرفت، نمونهای از این عظمت است.
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