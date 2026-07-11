به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید حسین آقامیری در محفل معارفی شب گذشته حرم بانوی کرامت با تشکر از حماسهآفرینی مردم تهران، قم و عراق در تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار داشت: یک مطالبه مشترک در همه این مراسمها، مسئله خونخواهی امام شهید بود. خونخواهی، فقط یک شعار نیست؛ بلکه اساساً نگاه ما به این مسئله باید جهانی باشد.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه خونخواهی امام شهید، محدود به ایران و شیعه نیست، افزود: تمام آزادیخواهان عالم، این خونخواهی را مطالبه میکنند. نباید این مسئله را یک مسئله ملی ببینیم؛ بلکه این یک مسئله کاملاً جهانی است.
وی گریه بر سیدالشهدا(ع) را عامل قدرت جامعه دانست و خاطرنشان کرد: جامعهای که با فکر سیدالشهدا(ع) انس دارد، جامعهای قدرتمند است. ناامیدی و ترس در چنین جامعهای راه ندارد. قرآن میفرماید: «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ». این آیه نشان میدهد که استقامت بر مسیر حق، شرط نزول رحمت الهی است. «ثُمَّ اسْتَقَامُوا» یعنی تحت هیچ شرایطی کوتاه نیاییم، متوقف نشویم، یک قدم به عقب برنگردیم و منحرف نشویم.
سخنران حرم مطهر با اشاره به مفهوم استقامت، تصریح کرد: استقامت یک امر مقطعی نیست؛ بلکه تا روزی که طاغوت زمان هست استقامت نیز هست. امتی که دم از خدای حقیقی میزند باید بر آن عهدی که بسته است، بماند. از بهمن ۱۳۵۷ تا امروز، ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) و رهبر شهید، از تمام گردنههای سخت عبور کرده است. این همان استقامت است که باعث شده خداوند به این ملت کمک کند.
آقامیری با اشاره به قاعده الهی «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ»، گفت: در نود و نه درصد تاریخ، جبهه باطل از جهت عده و عده بر جبهه حق غلبه داشته، اما در بیشتر اوقات، جبهه حق پیروز بوده است. صدام در نامهای به حُسنی مبارک اعتراف کرد که با مردمی میجنگد که مرگ را به سخره گرفتهاند. این همان رمز پیروزی است. خداوند به جامعهای که دم از حقیقت میزند و پای آن میایستد، کمک میکند و ترس را از دل آن برمیدارد.
سخنران حرم مطهر با اشاره به نقش ترس در تمدن غرب، گفت: مهمترین حربه دستگاه ابلیس ترس است؛ یک روز از مرگ میترساند، یک روز از نداری. اما قرآن میفرماید که خداوند به مؤمنان استقامتکننده، آرامش میدهد. امروز نیز دشمنان با عربدههای خود میخواهند ما را بترسانند، اما ما از مرگ نمیترسیم و شهادت را افتخار میدانیم.
وی با اشاره به ضرورت قصاص عاملان و آمران شهادت رهبر شهید، تصریح کرد: قصاص یک امر مسلم و قطعی است. نباید این مطالبه به چند روز محدود شود. تکتک عاملان و آمران شهادت امام شهید باید به سزای عمل خود برسند. اگر اینها قصاص نشوند، احساس میکنند که کشتن امام یک امر کمهزینه است و این غلط را دوباره تکرار میکنند. مسئله قصاص را باید تا روزی که تکتک این افراد به سزای عمل خود برسند، پیگیری کرد.
سخنران حرم مطهر با اشاره به فرمایش رهبری درباره خروج آمریکا از منطقه، گفت: امام شهید فرمودند که پس از شهادت حاج قاسم، آمریکا باید از منطقه خارج شود. این یک مطالبه جدی است که باید توسط نیروهای نظامی و دستگاه دیپلماسی پیگیری شود. تعارف نداریم با کسی؛ آمریکا باید از این منطقه برود و جای پایش را کور کند.
آقامیری در پایان با اشاره به امر رهبری برای حضور در خیابانها، گفت: تنگه احد امروز، میدانها و خیابانهای کشور است. ما شرطی در خیابان نرفتیم که اگر جنگ کم شد، کمتر برویم. ما به امر ولی خود رفتیم و تا زمانی که ایشان امر کند، در خیابان میمانیم. این همان استقامتی است که در دعای عهد میخوانیم منتظر واقعی کسی است که در امتثال امر امام زمانش، از دیگران سبقت بگیرد.
وی تصریح کرد: امروز نائب امام زمان امر فرموده است و ما در خیابان میمانیم تا خونخواهی امام شهید به نتیجه برسد و پرچم «یالثارات الحسین» تا نابودی کامل استکبار برافراشته بماند.
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