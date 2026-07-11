به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین آقامیری در محفل معارفی شب شهادت امام سجاد علیه‌السلام در حرم بانوی کرامت با اشاره به پیام رهبر شهید درباره تفاهم‌نامه، اظهار داشت: حضرت آقا در بیست و هشت خرداد فرمودند که آمریکا از روی استیصال به این تفاهم تن داده است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که از این لحظه، من و شما ملت، این فرایند را نظارت خواهیم کرد، افزود: این یک فرمان صریح به ملت است که وظیفه نظارت بر عملکرد مسئولان در این تفاهم را بر عهده دارد و کسی که با کلام ولی مانوس است، هرگز دچار حیرت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در پیام چهارده خرداد فرمودند که دشمن در جنگ نظامی و جنگ نرم دچار تحقیر پرمعنا و عمیق شده است و این تحقیر، واگرایی کشورها از آمریکا را سبب شده است، گفت: دشمن کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز کرده است؛ اول، تاب‌آوری مردم و دوم، ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این دو نقطه، کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. یعنی تا وقتی که مردم و مسئولان متحد باشند، دشمن حریف این ملت نخواهد بود.

سخنران حرم مطهر با اشاره به توهین‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، تصریح کرد: ترامپ در ترکیه به مردم ایران توهین کرد و گفت که ایرانی‌ها دیوانه، دروغگو و بیمار هستند و جمهوری اسلامی را «سرطان» خواند که باید ریشه‌کن شود. حتی رسماً امام ما را تهدید به حذف فیزیکی کرد. این تهدید و توهین، نشان از استیصال و ترس اوست.

وی تصریح کرد: ما در مسجد جمکران اعلام کردیم و امروز هم تأکید می‌کنیم که نه ترامپ، نه نتانیاهو و نه هیچ‌یک از عاملان و آمران شهادت رهبر شهید، نباید به مرگ طبیعی بمیرند. به اراده الهی، تک‌تک آنها کشته خواهند شد.

آقامیری با اشاره به فتواهای مراجع تقلید، گفت: حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی، حضرت آیت‌الله نوری همدانی و حضرت علامه جوادی آملی، همگی به محارب بودن ترامپ و اسرائیل فتوا داده‌اند. علامه جوادی آملی فرمودند که ریختن خون ترامپ و نتانیاهو، خواست امام زمان(عج) است و با آمریکا و اسرائیل باید جنگید. مرجعیت شیعه، مانند کوهی استوار در این مسئله ایستاده است. این فتاوا، پشتوانه محکمی برای خونخواهی ملت ایران است.

سخنران حرم مطهر با تأکید بر نقش میدان‌ها و خیابان‌ها، گفت: امروز میدان‌ها و خیابان‌ها، تنگه احد این امت است. پیامبر فرمود که چه در حالت پیروزی و چه در عقب‌نشینی، حق ترک تنگه احد را ندارید تا زمانی که من بگویم. امروز ولی امر ما فرموده است که مردم در خیابان بمانند و نظارت کنند. تا وقتی که ایشان امر نکرده، مردم به خانه‌های خود بازنخواهند گشت. ما با همه قوت پشت سر نیروهای مسلح و مسئولان خود ایستاده‌ایم، اما در عین حال، آنها را رصد می‌کنیم و از آنها مطالبه خواهیم کرد.

وی با اشاره به نمونه‌های تاریخی، گفت: مالک اشتر در جنگ صفین، چند قدم تا خیمه معاویه فاصله داشت، اما وقتی فرمان امیرالمؤمنین رسید که برگرد، یک لحظه تردید نکرد و برگشت. حضرت زهرا نیز وقتی به مسجد آمد و خواست نفرین کند، با شنیدن فرمان علی مبنی بر «نفرین نکن»، فرمود: چشم، علی جان! این یعنی اطاعت‌پذیری. امروز نیز آنچه مهم است فرمان ولی امر است. باید میدان‌ها و خیابان‌ها را با محوریت کلام ولی حفظ کنیم و از اختلاف‌افکنی بپرهیزیم.

حجت الاسلام آقامیری در پایان با اشاره به وعده الهی، گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید اهل ایمان در برابر تهدیدات دشمن، نه می‌ترسند و نه اندوهگین می‌شوند. امروز که پیکر مطهر رهبر شهید در جوار حضرت رضا آرام گرفته است، باید با اتحاد و هوشیاری، این مسیر را ادامه دهیم. خونخواهی رهبر شهید، تا نابودی کامل آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد یافت و به یاری خدا، همان‌گونه که فرعون غرق شد، این مستکبران نیز به ذلیل‌ترین شکل ممکن نابود خواهند شد.

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