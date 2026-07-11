تشییع رهبر شهید، قدرت نرم جمهوری اسلامی را به رخ جهان کشید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در گفتوگویی با اشاره به مراسم باشکوه و تاریخی تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، قم، نجف اشرف، کربلای معلی و مشهد مقدس، این حضور گسترده را یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ معاصر دانست و تأکید کرد که ابعاد این واقعه باید بهصورت علمی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه آنچه بیش از هر چیز در این روزها به ذهنش رسیده، برکت وجودی رهبر شهید انقلاب بوده است، اظهار داشت: انسانی که بخش عمده عمر ۸۶ ساله خود را در مسیر مجاهدت سپری کرد، حتی پس از شهادت نیز منشأ خیر و برکت برای مردم، کشور و مکتب شد. این رویداد نباید صرفاً بهعنوان یک مراسم یا یک حضور مردمی دیده شود، بلکه باید از منظرهای مختلف علمی، تاریخی، جامعهشناختی و سیاسی مورد مطالعه قرار گیرد.
معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با تأکید بر اینکه این مراسم در تاریخ بشریت، نه فقط در تاریخ تشیع و اسلام، بلکه در سطح جهان بینظیر بوده است، افزود: مردم ایران در این ایام همه دنیا را مبهوت کردند و کارشناسان رسانههای مختلف جهان نیز با تعابیر گوناگون از عظمت این مراسم یاد کردند.
حجت الاسلام کرمی، این حضور را شکستی تاریخی برای جبهه معاند جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: سالها سرمایهگذاری گستردهای برای تغییر نگاه افکار عمومی جهان نسبت به ایران، ایجاد فاصله میان مردم و نظام، القای نبود مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی و ایجاد گسست میان ملت و حاکمیت انجام شده بود، اما این مراسم را میتوان یک رفراندوم زنده و نمایش واقعی مردمسالاری و همراهی مردم با نظام دانست.
وی با نگاه جامعهشناسی سیاسی به این رخداد، تصریح کرد: سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی در این مراسم در بالاترین سطح خود به نمایش گذاشته شد و این سرمایه، از منظر بازدارندگی و تأثیرگذاری بینالمللی، حتی از قدرت دفاعی کشور نیز اثرگذارتر است.
حجت الاسلام کرمی با اشاره به واکنش رئیسجمهور آمریکا پس از این مراسم، خاطرنشان کرد: علت عصبانیت اخیر رئیسجمهور آمریکا همین حضور مردمی بود. وی تلاش میکرد میان مردم و حاکمیت فاصله ایجاد کند و مستقیماً مردم را مخاطب قرار دهد تا فضای عمومی جامعه ایران را با خود همراه سازد، اما حضور چند ده میلیونی مردم در این چند شهر باعث شد نتواند خشم خود را پنهان کند و با ادبیاتی توهینآمیز، ماهیت واقعی خود را آشکار سازد.
وی ادامه داد: ملت ایران در این چند روز چند پیام مهم به دنیا مخابره کرد. نخست اینکه علیرغم همه اختلاف سلیقهها، مشکلات، نارضایتیها و تفاوت دیدگاهها، پیوند مردم با نظام و حاکمیت پیوندی ناگسستنی است. ما یک خانواده هستیم؛ ممکن است میان اعضای خانواده اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما در کنار یکدیگر میمانیم.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، افزود: این حضور، برای مدتها آب پاکی را روی دست آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه که در رؤیای فشار بیشتر بر ایران بودند، ریخت و بازدارندگی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
وی همچنین این مراسم را نمایش جغرافیای عقیدتی ایران و جهان اسلام دانست و گفت: همانگونه که در تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی نیز شاهد بودیم، آمریکا با وجود همه هزینههایی که برای تغییر ذهنیت مردم عراق نسبت به جمهوری اسلامی انجام داده بود، از راهاندازی مدارس و دانشگاههای آمریکایی گرفته تا برنامههای فرهنگی و آموزشی، نتوانست پیوند ملتهای ایران و عراق را از بین ببرد.
حجت الاسلام کرمی تصریح کرد: دشمنان تصور نمیکردند پس از جنگ هشتساله، سقوط صدام و اشغال عراق، چنین پیوند عمیقی میان ملتهای ایران و عراق شکل بگیرد. اما این مراسم بار دیگر نشان داد که در مکتب امام حسین(ع)، مرزی میان ملتها وجود ندارد.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار داشت: میزان اندوه و عزاداری مردم عراق، بهویژه جوانان، کمنظیر بود. میلیونها نفر در نجف، کربلا و دیگر شهرهای عراق، با وجود گرمای شدید، در این مراسم حضور یافتند و این نشان داد که امت اسلامی یک جغرافیای عقیدتی واحد دارد.
حجت الاسلام کرمی در پایان تأکید کرد: این رخداد، پیام روشنی برای دوست و دشمن داشت و قدرت نرم جمهوری اسلامی را به رخ جهان کشید. امروز هیچ مکتب و هیچ نظام سیاسی در دنیا چنین قدرت نرمی در اختیار ندارد. مسئولان، رسانهها و نخبگان کشور باید از این دست برتر برای تبیین حقیقت جمهوری اسلامی و تقویت عزت ملی در عرصه بینالمللی بهره بگیرند.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما