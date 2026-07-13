به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ادامه درگیری نظامی آمریکا با ایران می‌تواند ذخایر تسلیحات راهبردی واشنگتن را بیش از پیش کاهش داده و توان ارتش این کشور برای مقابله با بحران‌های احتمالی آینده، به‌ویژه در منطقه هند-آرام یا درگیری با چین و کره شمالی، را تحت تأثیر قرار دهد.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از کارشناسان گزارش داد که ارتش آمریکا در مراحل اولیه عملیات علیه ایران، هزاران موشک دوربرد و سامانه‌های دفاع موشکی را مصرف کرده است.

بر اساس ارزیابی اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS)، تا پایان درگیری گسترده، دست‌کم نیمی از موشک‌های رهگیر سامانه تاد (THAAD)، نزدیک به نیمی از موشک‌های رهگیر پاتریوت و حدود 30 درصد موشک‌های کروز تاماهاوک آمریکا مصرف شده بود.

کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت تداوم جنگ با همین شدت، کاهش بیشتر این ذخایر می‌تواند ریسک نظامی آمریکا در برابر تهدیدهای احتمالی آینده را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

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