حضور وزیر بهداشت در معراج شهدای لامرد؛ ادای احترام به ۲۱ شهید جنایت موشکی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، وزیر بهداشت در ادامه سفر امروز (چهارشنبه) خود به شهرستان لامرد در معراج شهدای ورزشگاه این شهر حاضر شد.

در این مراسم، نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از مسئولان محلی نیز وزیر بهداشت را همراهی می‌کنند.

در حمله موشکی رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی به یکی از مناطق مسکونی لامرد، ۲۱ نفر از شهروندان به شهادت رسیدند و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند.

لامرد در ۳۶۵ کیلومتری جنوب شرق شیراز واقع شده است.