سفیر ایران در ژاپن: فاجعۀ هیروشیما در حال تکرار است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ پیمان سعادت، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن که برای شرکت در مراسم یادبود صلح در ششم آگوست در هیروشیما به سر می‌برد، در گفتگو با خبرنگاران حملات ایالات متحده و اسرائیل را محکوم کرد و گفت که همان فاجعه هیروشیما در حال تکرار است.

سفیر ایران از موزه یادبود صلح هیروشیما بازدید کرد و گفت که از دیدن عکس‌های کودکان عمیقاً متأثر شده است.

سفیر عکس‌هایی از کودکان زیادی که در هیروشیما جان خود را از دست دادند و عکس‌هایی از کودکانی که در ایران فوت کردند را نشان داد و اعلام کرد: فاجعه‌ای که در سال ۱۹۴۵ در هیروشیما رخ داد و فاجعه‌ای که در سال ۲۰۲۶ در ایران رخ داد، یکسان هستند.

وی افزود: پیام "درد انسانی" که توسط هیروشیما، محل بمباران اتمی و موزه یادبود صلح هیروشیما منتقل شده است، باید با جهان به اشتراک گذاشته شود.

علاوه بر این، در مورد نگرانی‌های جامعه بین‌المللی مبنی بر اینکه ایران ممکن است به دنبال توسعه سلاح‌های هسته‌ای باشد، او دیدگاه دیرینه خود مبنی بر اینکه این برنامه صرفاً برای «اهداف صلح‌آمیز» است را تکرار کرد.

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