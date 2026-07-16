به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس انجمن حقوق بشر بحرین با انتقاد از آنچه در بیانیه «جمعیت الوفاق» درباره شکنجه شماری از علمای دینی مطرح شده است، پادشاه بحرین را مسئول اصلی این اقدامات دانست و تأکید کرد که مسئولیت این پرونده‌ها تنها متوجه نهادهای اجرایی نیست.

به گزارش منابع بحرینی، «باقر درویش» در واکنش به بیانیه اخیر جمعیت الوفاق که جزئیاتی از موارد شکنجه و بدرفتاری با تعدادی از علمای شیعه را افشا کرده است، اعلام کرد که پادشاه بحرین مسئولیت نخست این نقض‌ها را بر عهده دارد.

وی روند رسیدگی به این پرونده‌ها را «نمایش محاکمه» توصیف کرد و در عین حال تصریح نمود که این موضوع، مسئولیت نخست‌وزیر را نیز ساقط نمی‌کند.

درویش با اشاره به محتوای این بیانیه گفت که در آن، ۲۰ الگوی مختلف از نقض حقوق و بدرفتاری علیه علمای دینی مستند شده است.

به گفته وی، از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به تهدید به تعرض جنسی، محرومیت از دارو و درمان، توهین به عقاید شیعیان، ضرب‌وشتم و اجبار به امضای اعترافات دروغین اشاره کرد.

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین افزود: آنچه در بیانیه جمعیت الوفاق درباره صدور «دستورهای عالی» برای تحقیر و اعمال خشونت علیه علما مطرح شده، نشان می‌دهد که مسئولیت مستقیم این برخوردها متوجه پادشاه بحرین است.

وی یادآور شد که همین پادشاه در سال ۲۰۱۸ و پس از ماجرای تخریب مساجد، مرکزی را به نام خود با عنوان «همزیستی و تسامح دینی» تأسیس کرده بود.

درویش تصریح کرد: «باید نام واقعی مسائل را بر زبان آورد؛ پادشاه مسئول اول این نقض‌ها و نمایش محاکمه است و این موضوع، مسئولیت نخست‌وزیر را نیز منتفی نمی‌کند.»

وی همچنین با اشاره به آنچه توهین و بی‌احترامی به علما و احکام شریعت اسلامی خواند، اظهار داشت که این اقدامات علیه نمایندگان و وکلای مراجع عالی دینی در نجف اشرف و قم مقدس صورت می‌گیرد.

درویش با متهم کردن دیوان پادشاهی بحرین به تلاش برای حذف و تضعیف جامعه شیعی، تأکید کرد که ابعاد این روند فراتر از مواردی است که پیش‌تر در «گزارش بندر» مطرح شده بود.

رئیس انجمن حقوق بشر بحرین در پایان، وضعیت کنونی را «آغاز اوج‌گیری آزار و تبعیض فرقه‌ای در بحرین» توصیف کرد و نسبت به ادامه روند فشارها علیه علمای شیعه و پیروان این مذهب هشدار داد.

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