به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمود قاسمی امروز دوشنبه، 12 مرداد 1405 در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت اعزام و بازگشت زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: تاکنون ۱۵ هزار نفر از زائران گیلانی پس از زیارت عتبات عالیات و حضور در مراسم باشکوه اربعین، به کشور بازگشتهاند و فرآیند بازگشت سایر زائران نیز با برنامهریزی و هماهنگی دستگاههای اجرایی همچنان ادامه دارد.
وی افزود: تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل تردد، مدیریت ناوگان حملونقل و ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی به زائران در مسیر بازگشت پیشبینی شده تا بازگشت زائران با آرامش، ایمنی و نظم مطلوب انجام شود.
دبیر ستاد اربعین گیلان با اشاره به استقرار موکبهای استان در کشور عراق گفت: امسال ۳۴ موکب از استان گیلان در مسیرهای منتهی به کربلای معلی و شهرهای زیارتی عراق به زائران خدماترسانی میکنند که از این تعداد، دو موکب بهصورت تخصصی در حوزه درمان و خدمات پزشکی فعالیت دارند.
قاسمی با بیان اینکه امسال مسیرهای متنوعی برای اعزام زائران پیشبینی شده است، تصریح کرد: علاوه بر اعزام از طریق ناوگان حملونقل جادهای، تاکنون ۶۶۰ زائر گیلانی نیز با استفاده از قطار راهی سفر معنوی اربعین شدهاند.
وی همچنین از برقراری پروازهای ویژه اربعین از فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت خبر داد و افزود: در ایام اربعین، چهار پرواز هفتگی در مسیر رشت ـ بغداد و یک پرواز هفتگی در مسیر رشت ـ نجف برای انتقال زائران گیلانی برقرار شده است تا امکان سفر آسانتر برای مشتاقان زیارت عتبات عالیات فراهم شود.
دبیر ستاد اربعین گیلان با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی اظهار کرد: از آغاز ثبتنام در سامانه سماح از ۹ تیرماه تاکنون، ۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم گیلان برای حضور در این اجتماع بزرگ معنوی نامنویسی کردهاند که نشاندهنده عشق و ارادت مردم استان به حضرت سیدالشهدا (ع) و فرهنگ ناب عاشورا است.
قاسمی در پایان با تأکید بر هماهنگی کامل میان ستاد اربعین، دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی و حملونقل، خاطرنشان کرد: همه ظرفیتهای استان برای ارائه خدمات شایسته به زائران، از زمان اعزام تا بازگشت، به کار گرفته شده است تا زائران گیلانی سفری ایمن، آرام و در شأن این حماسه بزرگ معنوی را تجربه کنند.
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