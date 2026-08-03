به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود قاسمی امروز دوشنبه، 12 مرداد 1405 در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت اعزام و بازگشت زائران اربعین حسینی، اظهار کرد:‎ تاکنون ۱۵ هزار نفر از زائران گیلانی پس از زیارت عتبات عالیات و حضور در مراسم باشکوه اربعین، به کشور بازگشته‌اند و فرآیند بازگشت سایر زائران نیز با برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی همچنان ادامه دارد.‎

وی افزود:‎ تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل تردد، مدیریت ناوگان حمل‌ونقل و ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی به زائران در مسیر بازگشت پیش‌بینی شده تا بازگشت زائران با آرامش، ایمنی و نظم مطلوب انجام شود.‎

دبیر ستاد اربعین گیلان با اشاره به استقرار موکب‌های استان در کشور عراق گفت:‎ امسال ۳۴ موکب از استان گیلان در مسیرهای منتهی به کربلای معلی و شهرهای زیارتی عراق به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند که از این تعداد، دو موکب به‌صورت تخصصی در حوزه درمان و خدمات پزشکی فعالیت دارند.‎

قاسمی با بیان اینکه امسال مسیرهای متنوعی برای اعزام زائران پیش‌بینی شده است، تصریح کرد:‎ علاوه بر اعزام از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، تاکنون ۶۶۰ زائر گیلانی نیز با استفاده از قطار راهی سفر معنوی اربعین شده‌اند.‎

وی همچنین از برقراری پروازهای ویژه اربعین از فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت خبر داد و افزود:‎ در ایام اربعین، چهار پرواز هفتگی در مسیر رشت ـ بغداد و یک پرواز هفتگی در مسیر رشت ـ نجف برای انتقال زائران گیلانی برقرار شده است تا امکان سفر آسان‌تر برای مشتاقان زیارت عتبات عالیات فراهم شود.‎

دبیر ستاد اربعین گیلان با اشاره به استقبال گسترده مردم استان از حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی اظهار کرد:‎ از آغاز ثبت‌نام در سامانه سماح از ۹ تیرماه تاکنون، ۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم گیلان برای حضور در این اجتماع بزرگ معنوی نام‌نویسی کرده‌اند که نشان‌دهنده عشق و ارادت مردم استان به حضرت سیدالشهدا (ع) و فرهنگ ناب عاشورا است.‎

قاسمی در پایان با تأکید بر هماهنگی کامل میان ستاد اربعین، دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و حمل‌ونقل، خاطرنشان کرد:‎ همه ظرفیت‌های استان برای ارائه خدمات شایسته به زائران، از زمان اعزام تا بازگشت، به کار گرفته شده است تا زائران گیلانی سفری ایمن، آرام و در شأن این حماسه بزرگ معنوی را تجربه کنند.‎

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