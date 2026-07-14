به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از تحمل بیش از ۱۰ سال حبس و رنج در زندان‌های حکومت بحرین، ۵۶ زندانی سیاسی که در قالب برنامه موسوم به «زندان‌های باز» نگهداری می‌شدند، روز گذشته آزاد شدند.

این افراد که به گفته منابع محلی با اتهام‌های سیاسی بازداشت و زندانی شده بودند، پس از انتقال به مرکز نگهداری منطقه الهمله و طی مراحل اداری، اجازه یافتند این مرکز را ترک کرده و به خانه‌های خود بازگردند.

آزادی این زندانیان با استقبال گسترده خانواده‌ها و ساکنان مناطق محل زندگی‌شان همراه بود و فضای بازگشت آنان آمیخته‌ای از اشک، شادی و آسودگی پس از سال‌ها دوری توصیف شده است.

منابع بحرینی این آزادی را نشانه‌ای از پایداری مردم بحرین در برابر فشارها و سیاست‌های محدودکننده حکومت آل‌خلیفه دانسته و تأکید کردند که این مقاومت، بار دیگر توانایی مردم در دستیابی به آزادی را به نمایش گذاشته است.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸