به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید محمدباقر طباطبایینژاد در مراسم بزرگداشت امام شهید امت که از سوی قوای سهگانه در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به فرمایش رسول گرامی اسلام(ص) که میفرمایند به دنبال عالمی بروید که پنج ویژگی دارد، اظهار داشت: نخستین ویژگی این است که وقتی در محضر آن عالم قرار میگیرید، یقین و ایمانتان تقویت و مستحکم شود. بهدرستی که امام شهید (ره) دارای این خصوصیت بودند و انسان با دیدن ایشان احساس تقرب به خداوند پیدا میکرد.
طباطبایینژاد دومین ویژگی عالمان ربانی را چنین بیان کرد که مجالست با این علما، فروتنی و تواضع را در درون انسان ایجاد میکند، چراکه خود آنان اهل تواضع هستند. حضرت عیسی (ع) میفرمایند قلب انسان متواضع همچون زمین حاصلخیز و قلب انسان متکبر همانند سنگ سرسخت است.
وی تأکید کرد: امام شهید وقتی درب منزلشان باز میشد و وارد بیت میشدند، چنان متواضع بودند که قابل وصف نبود؛ بهگونهای که با وجود کمر درد، در مقابل سخنرانان جوان از صندلی برمیخاستند و تواضع ایشان مثالزدنی بود.
طباطبایینژاد همچنین یادآور شد: امام شهید در برابر انسانهای متکبر و دشمنان خدا و مستکبران، با صلابت و قاطعیت برخورد میکردند و تا آخرین لحظه عمرشان در برابر زورگویان سر خم نکردند و دشمنان باید آرزوی ذلتپذیری و تسلیم شدن ملت ایران را به گور ببرند.
وی در ادامه به سومین ویژگی علمای ربانی اشاره کرد و گفت: در بیان نورانی رسول گرامی اسلام آمده است که به دنبال علمایی بروید که وقتی در کنارشان مینشینید، غیر خدا از دلتان بیرون رود.
سخنران حرم بانوی کرامت تأکید کرد: عالمان ربانی اخلاص دارند و غیر خدا را از دل خود خارج ساختهاند و امام شهید در طول این ۳۷ سال حتی اجازه ندادند تصویرشان بر روی اسکناس چاپ شود و به شرکتهای هواپیمایی دستور دادند نامشان در ابتدای پروازها حذف شود.
وی افزود: حضور این جمعیت ۴۰ میلیونی در تشییع پیکر امام، مایه نصرت اسلام، ناامیدی دشمن و خشم «ترامپ خبیث پلید» شد.
طباطبایینژاد چهارمین ویژگی را چنین برشمرد که مجالست با این عالمان باعث میشود دشمنی انسان به خیرخواهی تبدیل شود و دل انسان نسبت به دیگران نرم گردد.
وی پنجمین ویژگی را که در کلام نورانی پیامبر گرامی اسلام (ص) آمده است، این گونه بیان کرد که همنشینی با این علما، انسان را زاهد کرده و دلش را به سرای دیگر راغب میسازد.
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