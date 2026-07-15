نبرد شکستن محاصره، نقطه عطفی در مسیر مواجهه با عربستان بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرحمن العابد، نویسنده و تحلیلگر سیاسی یمنی، در اظهاراتی در شبکه «المسیره»، به تحلیل ابعاد مختلف شکستن محاصره هوایی یمن پرداخت.
العابد تأکید کرد که نبرد برای شکستن محاصره، نقطه عطفی در مسیر مواجهه بود و حس حاکمیت و پیروزی را به ملت یمن بازگرداند. وی خاطرنشان کرد که آنچه رخ داد، حقیقت نقش عربستان در تداوم محاصره را آشکار کرد و ثابت نمود که یمن اکنون دارای گزینهها و برگهای قدرتی است که در آغاز تجاوز در دسترس نبود.
این تحلیلگر سیاسی افزود که مرحله «کاهش تنش» پس از آنکه مشخص شد تنها وسیلهای برای اتلاف وقت و فرسایش یمنیها بوده است، پایان یافته است. وی تأکید کرد که اعلام پایان این مرحله، یکی از برجستهترین دلایل شادی گسترده مردمی بود و این مرحله را تنها فریب عربستان دانست که با ارائه امتیازات محدود و کارزارهای روابط عمومی برای تضعیف و از هم گسیختن جبهه داخلی یمن در بلندمدت استفاده میکرد.
العابد معتقد است که صحنه فرود هواپیما در خاک یمن و واکنش متعاقب آن از سوی نیروهای مسلح یمن، در کنار حمایت گسترده مردمی از رهبری، نشاندهنده انتقال یمن به مرحله جدیدی است که بر پایه تحمیل معادلات و عدم پذیرش تداوم محاصره یا عقبنشینی از حق یمنیها برای بازگشایی کامل فرودگاههایشان بنا شده است.
وی تأکید کرد که یمن امروز برخلاف وضعیت خود در آغاز تجاوز در سال ۲۰۱۵ که تنها پایداری و ایستادگی در اختیار داشت، دارای برگهای قدرت، طرحها و گزینههای بسیاری است.
العابد توضیح داد که دو پروازی که پس از بازگشایی فرودگاه صنعا به سمت عمّان و قاهره انجام میشد، برای خدمت به یمنیها یا کاهش رنجهای آنان نبود، بلکه از این پروازها به عنوان مجرایی برای عملیاتهای جذب نیرو، تجدید آرایه و فعالیتهای اطلاعاتی استفاده میشد. وی اشاره کرد که اعترافات تعدادی از عوامل که توسط دستگاههای امنیتی منتشر شد، تأیید کرد که آنها در عمّان، قاهره یا حتی در طول سفر عمره جذب شدهاند.
این تحلیلگر سیاسی به هماهنگی بزرگ میان نهادهای دولتی به عنوان یکی از بارزترین مظاهر موفقیت اشاره کرد و گفت که اظهارات وزیر حملونقل، مدیر فرودگاه صنعا، وزارت امور خارجه و بیانیه نیروهای مسلح، نشاندهنده وجود یک اتاق عملیات است که این پرونده را با حکمت و هماهنگی مدیریت میکند.
قدردانی از نقش جمهوری اسلامی ایران
العابد از نقش جمهوری اسلامی ایران در کمک به شکستن محاصره قدردانی کرد و خلبان ایرانی که این پرواز را هدایت کرد، ستود و گفت که وی شایسته نشان شجاعت از سوی جمهوری یمن است.
وی با اشاره به اینکه عملیات نیروهای مسلح یمن که فرودگاه ابها را هدف قرار داد، تکمیلکننده این پیروزی بود، تأکید کرد که عربستان ناچار به کنترل این ضربه شد، زیرا از آنچه یمن میتواند انجام دهد، بهویژه احتمال بستن تنگه بابالمندب، بیمناک است.
العابد با تأکید بر اینکه بازگشایی فرودگاههای یمن به روی تمامی مقاصد بدون استثنا، حقی است که نباید از آن عقبنشینی کرد، اشاره کرد که بیانیههای رسمی اخیر بر پایبندی به این خواسته و عدم پذیرش هرگونه کاستی در آن تأکید کردهاند.
این تحلیلگر سیاسی در پایان سخنان خود با توصیف ملت یمن به عنوان ملتی عظیم و پایبند به رهبری خود، تأکید کرد که پیگیری حوادث رسیدن هواپیما، بمباران فرودگاه صنعا و سپس نشستن آن در الحدیده، یک حس پیروزی عمومی ایجاد کرد و حالت همبستگی مردمی را که در سالهای نخست تجاوز همراه بود، به یادها آورد. وی نشستن هواپیما بر خاک یمن را «یک پیروزی به تمام معنا» توصیف کرد و گفت که شهروندان با اعتماد به رهبری خود، مدام تکرار میکردند: «ما چیزی جز آنچه سید (رهبر) گفته باشد، نداریم.»
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