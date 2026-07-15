به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجله تایم گزارش داد اسناد ثبتشده ذیل قانون «ثبت عوامل خارجی» (FARA) نشان میدهد شرکت «کلاک تاور ایکس» متعلق به برد پارسکیل، از سپتامبر ۲۰۲۵ با قراردادی به ارزش ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار، مسئول اجرای یک کارزار دیجیتال برای بهبود تصویر اسرائیل در میان محافظهکاران آمریکایی شده است. این کارزار شامل تولید محتوای گسترده در شبکههای اجتماعی، همکاری با اینفلوئنسرها و تلاش برای اثرگذاری بر محتوای سامانههای هوش مصنوعی بوده است.
تایم همچنین مدعی شد پس از دستیابی دولت ترامپ به توافق اولیه با ایران، موجی از پیامهای هماهنگ در میان برخی فعالان نزدیک به جریان «ماگا» منتشر شد که رئیسجمهور آمریکا را به عقبنشینی در برابر تهران متهم میکرد و خواستار ادامه اقدامات علیه ایران بود. به نوشته این مجله، برخی مقامهای آمریکایی این تحرکات را بخشی از یک عملیات سازمانیافته برای تأثیرگذاری بر فضای سیاسی آمریکا ارزیابی کردهاند.
برد پارسکیل این ادعاها را رد کرده و تأکید کرده است که هیچ نقشی در تضعیف سیاستهای ترامپ یا هدایت کارزار علیه تصمیمات رئیسجمهور آمریکا نداشته است. با این حال، تایم به نقل از برخی منابع آمریکایی و اسرائیلی نوشت که نه کاخ سفید و نه دولت بنیامین نتانیاهو از نتایج این پروژه رضایت ندارند و این کارزار نتوانسته روند کاهش حمایت از اسرائیل در میان بخشی از محافظهکاران آمریکایی را متوقف کند.
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