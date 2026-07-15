حشد الشعبی یکی از عناصر داعش را دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مشترک الحشد الشعبی و دستگاههای امنیتی عراق در جریان یک عملیات ویژه در استان نینوا، یکی از عناصر تحت تعقیب گروه تروریستی داعش را بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، سازمان الحشد الشعبی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:یک نیروی مشترک از تیپ ۷۵ تحت فرماندهی عملیات نینوا در الحشد الشعبی، با همکاری دستگاه امنیت ملی (مدیریت امنیت غرب نینوا)، اداره امنیت نینوا /مرکز بخش ساحلی و گروهان مأموریتهای نینوا و همچنین یگانهایی از ارتش و پلیس عراق، یک عملیات امنیتی ویژه و هدفمند را در بخش «ربیعه» اجرا کردند.
این بیانیه میافزاید: این عملیات به بازداشت فرد متهم منجر شد که بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با تروریسم تحت تعقیب بود و در جریان حضورش در بخش ربیعه شناسایی و دستگیر شد.
در پایان این بیانیه اشاره شده است: اقدامات قانونی لازم در قبال فرد دستگیرشده اتخاذ شده و وی جهت تکمیل بازجوییها و طی مراحل قانونی، به مراجع ذیصلاح تحویل داده شده است.
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