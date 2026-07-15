به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه «کتائب حزب‌الله» عراق با صدور بیانیه‌ای نسبت به تبعات آغاز هرگونه جنگ جدید علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و اعلام کرد که در صورت بروز چنین درگیری، نیروهای مقاومت عراق بلافاصله و به صورت قطعی وارد میدان خواهند شد.

ابومجاهد العساف، از مقامات این گروه، در بیانیه‌ای، با تأکید بر موضع قاطع این تشکیلات تصریح کرد: «آغاز جنگی جدید علیه ایران، واکنش آنی مقاومت عراق را در پی خواهد داشت.»

وی افزود افزود: «مشارکت نیروهای مقاومت در صورت وقوع جنگ، فوری و قطعی است؛ چرا که این تصمیم ریشه در ایدئولوژی ما داشته و غیرقابل مذاکره است.»

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