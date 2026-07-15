آغاز جلسه عمومی پارلمان لبنان با بررسی ۴۴ دستور کار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، جلسه عمومی مجلس را به‌طور رسمی افتتاح کرد تا بررسی ۴۴ بند از دستور کار آغاز شود. این دستور کار شامل مجموعه‌ای از طرح‌های قانونی و لوایح ارسالی دولت است که با هدف فعال‌سازی روند قانون‌گذاری پس از دوره‌ای که مسائل امنیتی و سیاسی بر فضای کشور سایه انداخته بود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در نخستین مصوبات این جلسه، نمایندگان پارلمان با طرح قانونی مربوط به مشمول شدن کارکنان قراردادی وزارت اطلاع‌رسانی در نظام بازنشستگی موافقت کردند. این مصوبه از نخستین تصمیم‌های پارلمان در آغاز نشست عمومی امروز به شمار می‌رود.

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