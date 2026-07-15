رهگیری و انهدام پهپاد شناسایی عربستان در آسمان یمن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروهای یمنی امروز موفق شدند یک فروند پهپاد شناسایی از نوع «وینگ لونگ ۲» (Wing Loong II) متعلق به عربستان سعودی را در حین انجام مأموریت‌های خصمانه در آسمان استان البیضاء در مرکز یمن سرنگون کنند.

وی گفت که این پهپاد با استفاده از «سلاح مناسب» هدف قرار گرفته و منهدم شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین تأکید کرد این نیروها آمادگی کامل دارند تا با هرگونه نقض حریم هوایی و حاکمیت یمن مقابله کنند و در برابر هرگونه تجاوز، دست‌بسته نخواهند ماند.

این اتفاق پس از آن رخ داد که عربستان روز دوشنبه فرودگاه صنعاء را هدف قرار داد.

در پاسخ به این اقدام نیروهای مسلح یمن فرودگاه ابها عربستان را هدف قرار دادند.

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