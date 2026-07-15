به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیویورک‌تایمز با بیان اینکه ترامپ در مواجهه با ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های مقطعی و واکنش‌های آنی متکی شده، تأکید کرد که این رویکرد نه در عرصه نظامی و نه در حوزه دیپلماسی نتیجه‌بخش نبوده است. به نوشته این روزنامه، ایران برخلاف برخی دیگر از پرونده‌های سیاست خارجی، حاضر به پذیرش قواعد مورد نظر ترامپ نشده و همین مسئله رئیس‌جمهور آمریکا را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است.

این گزارش به نقل از «ولی نصر» استاد دانشگاه جانز هاپکینز و «عباس میلانی» مدیر مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد، تصریح می‌کند که ترامپ تاکنون راهبرد روشنی برای مواجهه با ایران ارائه نکرده است. همچنین «آرون میلر» دیپلمات پیشین آمریکایی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز برای تهران، معتقد است ایران می‌تواند همان‌گونه که بحران گروگان‌گیری بر میراث سیاسی جیمی کارتر سایه انداخت، بر میراث سیاسی ترامپ نیز تأثیر بگذارد و گذر زمان را به سود خود رقم بزند.

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