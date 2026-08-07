ایمان؛ زیربنای تمدن اسلامی از نگاه قرآن

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: اساس حکومت اسلامی و شاخص عمدهی این حکومت عبارت است از استقرار ایمان؛ ایمان به خدا، ایمان به تعالیم انبیاء و سلوک در صراط مستقیمی که انبیاء الهی در مقابل پای مردم قرار دادند. اساس، ایمان است. فرستادن پیامبران الهی برای هدایت انسانها و ایجاد جوامع دینی و الهی در طول تاریخ تا امروز، در درجهی اول برای این مقصود است. لذا میفرماید: «انّا ارسلناک شاهدا و مبشّرا و نذیرا. لتؤمنوا باللَّه و رسوله و تعزّروه و توقّروه و تسبّحوه بکرة و اصیلا».(۱)
یعنی هدف از فرستادن پیغمبران الهی، ایمان به خدا، دل بستن به ذات الهی و راه الهی، و دل بستن به آن تعالیمی است که انبیاء الهی به انسان تعلیم دادهاند. این در سورهی مبارکهی «انّا فتحنا»(۲) است. در سورهی مبارکهی احزاب میفرماید: «انّا ارسلناک شاهدا و مبشّرا و نذیرا. و داعیا الی اللَّه».(۳) رسالت پیغمبر، دعوت به خداست؛ این، اساس کار است. آن چیزی که به عنوان شاخص، میان نظام اسلامی و جامعهی اسلامی و همهی جوامع بشری وجود دارد، در درجهی اول این نکته است؛ مسئلهی ایمان به خدا، ایمان به غیب، ایمان به راهی که خداوند متعال برای سعادت دنیوی و اخروی انسان در مقابل بشر قرار داده است.
بیانات رهبر شهید در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی۱۳۸۹/۰۱/۰۱
منبع:
۱. سوره مبارکه الفتح آیه ۸
إِنّا أَرسَلناکَ شاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذیرًا
ترجمه:به یقین ما تو را گواه (بر اعمال آنها) و بشارتدهنده و بیمدهنده فرستادیم،
۱. سوره مبارکه الفتح آیه ۹
لِتُؤمِنوا بِاللَّهِ وَرَسولِهِ وَتُعَزِّروهُ وَتُوَقِّروهُ وَتُسَبِّحوهُ بُکرَةً وَأَصیلًا
ترجمه:تا (شما مردم) به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از او دفاع کنید و او را بزرگ دارید، و خدا را صبح و شام تسبیح گویید.
۲. سوره مبارکه الفتح آیه ۱
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحیمِ إِنّا فَتَحنا لَکَ فَتحًا مُبینًا
ترجمه:ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم!...
۳. سوره مبارکه الأحزاب آیه ۴۵
یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّا أَرسَلناکَ شاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذیرًا
ترجمه:ای پیامبر! ما تو را گواه فرستادیم و بشارتدهنده و انذارکننده!
۳. سوره مبارکه الأحزاب آیه ۴۶
وَداعِیًا إِلَی اللَّهِ بِإِذنِهِ وَسِراجًا مُنیرًا
ترجمه:و تو را دعوتکننده بسوی خدا به فرمان او قرار دادیم، و چراغی روشنیبخش!
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