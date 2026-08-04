حسین(ع) مبارز راه عدالت؛ کتاب اندیشمند مسیحی در کربلا رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حاشیه برگزاری مراسم عظیم اربعین حسینی در کربلای معلی، آیین رونمایی از اثر جدید پروفسور «کریس هیور» (حسین مبارز راه عدالت)، اسلام‌شناس و عاشوراپژوه سرشناس بریتانیایی، با حضور دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین و تنی چند از مسئولان بنیاد بین‌المللی عاشورا برگزار شد. این نشست علمی که با حضور جمعی از اندیشمندان و اساتید برجسته از کشورهای مصر، ترکیه، عراق و ایران همراه بود، بر اهمیت پیوند میان پژوهش‌های دانشگاهی بین‌المللی و گفتمان تمدنی اربعین تأکید داشت.

پروفسور هیور که از پژوهشگران شناخته‌شده در حوزه مطالعات اسلامی و عاشوراپژوهی است، امسال با دعوت رسمی بنیاد بین‌المللی عاشورا و کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین به کربلا مشرف شد تا از نزدیک شاهد جلوه‌های تمدنی این راهپیمایی باشد. رونمایی از این اثر علمی در فضای معنوی کربلا، گامی نمادین در مسیر جهانی‌سازی پیام حماسه حسینی و تبیین ابعاد عدالت‌خواهانه نهضت امام حسین(ع) برای مخاطبان آکادمیک در سراسر جهان به شمار می‌آید.

کریس هیور در آغاز نشست امام حسین از نگاه ادیان و مذاهب از شیوه پژوهش خود گفت. وی ابتدا این پرسش را مطرح کرد که چطور ما می‌توانیم آن حکمت امام حسین (ع) را با همه دنیایی که نمی‌دانند که حتی حسینی وجود داشته است، در میان بگذاریم؟

«کریس هیور» گفت: امام حسین (ع) نه فقط برای شیعیان و نه فقط برای مسلمانان، بلکه برای تمام بشریت است. و اگر امام حسین متعلق به خداوند هست، از آن‌جایی که خداوند متعلق به همه بشریت هست، امام حسین (ع) نیز متعلق به همه بشریت خواهد بود. من از امام حسین (ع) به عنوان فردی نام می‌برم که می‌توانیم در مورد او با همه انسان‌ها، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، چه بادین و چه بی‌دین گفت‌وگو کنیم.

امام حسین(ع) برای جهان غرب چه دارد؟

این چهره مسیحی در ادامه افزود: کتابی را که می‌بینید از ۱۸ بخش تشکیل شده و در هر بخش آن یک تجربه‌ای از زندگی و درس‌هایی که از امام حسین (ع) یاد می‌گیریم نقل شده است و من دعوت می‌کنم که همه افراد زندگی امام حسین را مطالعه کنند، در عین حال که به خودشان و به زندگی شخصی خودشان مراجعه می‌کنند.

این اندیشمند مسیحی ایرلندی تاکید کرد: ما در قرنی زندگی می‌کنیم که افراد نمی‌خواهند به راحتی ارتباطی را با فردی برقرار کنند. بسیاری از افراد در غرب دیگر علاقه‌ای به ازدواج و داشتن فرزند ندارند. و حال با این پیش‌فرض، ما نگاه می‌کنیم به زندگی امام حسین (ع) در مدینه. اولین درس این است که آن‌ها نیازمند یک رهبر هستند و رهبری مانند امام حسین (ع) می‌گوید که اگر من نایستم و مقابله نکنم، مردم یاد نمی‌گیرند که چطور مقابله کنند و بایستند. این اولین درسی است که امام حسین(ع)به ما می‌دهد، که چطور می‌توانیم تعهد داشته باشیم، یک تعهد کامل که حسین (ع) آن را انجام داد و به ما درس تعهد را داد.

«کریس هیور» گفت: یکی از نکات منفی‌ای که این روزها در مورد اسلام گفته می‌شود، این است که اسلام دین خشونت و خون‌ریزی است و ما در همین عصر، دولت‌هایی را می‌بینیم که افرادی را بدون هیچ دلیل و عذری می‌کشند. ما در واقعه کربلا به کرات دیدیم که امام حسین (ع) هرگونه حمله ابتدایی به دشمن و ریختن خون افراد را رد می‌کرد. حتی در روز عاشورا هم ایشان نخواستند که شروع کننده جنگ باشند.

با این درس‌هایی که از امام حسین(ع) یاد می‌گیریم، ابتدا باید با بشریت درباره این درس‌های وجدانی امام حسین (ع) صحبت کنیم و دوم این‌که به آن‌ها بفهمانیم که حقیقت اسلام در مورد احترام به وجود و حیات بشر است و این‌که هیچ خونی نباید ریخته شود و این دقیقا در زمان پیامبر و حتی بعد از زمان پیامبر در زمان ائمه، همواره جاری و ساری بوده است.

چالش بزرگی برای نظام سرمایه‌داری غرب

«کریس هیور»، مخابره پیام اربعین را مهم دانست و گفت: اربعین یک چالش بزرگ برای نظام سرمایه‌داری غرب است که همه چیز را در منفعت شخصی می‌بیند. در غرب، آب یک ماده خیلی حیاتی و گران است که باید فروخته شود و منفعت شخصی در آن بسیار در نظر گرفته می‌شود. اما این‌جا در اربعین ما می‌بینیم که آب رایگان است ‌و به همه داده می‌شود و افراد آن را برای همه آماده می‌کنند و این‌ها غذا و تمام امکانات‌شان را می‌دهند، بدون این‌که به این فکر کنند که درآمدی از این اطعام دارند و این یک چالش برای تفکرات غرب هست. همچنین در همه موکب‌ها می‌بینیم که از غذا گرفته تا خدمات پزشکی، فنی و... بدون هیچ پیش‌داوری‌ای در مورد شخصی که می‌خواهند به او خدمات دهند وجود دارد.

مسلمان ومسیحی و یهودی در اربعین

وی درباره تنوع حضور همه ادیان و اقوام در اربعین گفت: « در اربعین می‌بینیم که از همه ادیان از اسلام گرفته تا مسیحی، یهودی و حتی کسانی که دین ندارند هستند و همه کنار هم راه می‌روند و در این راه‌پیمایی اربعین شرکت می‌کنند، اما در غرب این‌طور نیست و هر گروهی، فقط گروه خودش را تحویل می‌گیرد و با آن‌ها ارتباط دارد. من برای ملاحظه شما می‌گویم که آن معیارهایی که در زمان حکومت امام زمان(عج) هست، در این واقعه اربعین وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره کردم.»

کمیته الازهر، مزار راس الحسین(ع) در مصر را باز کرد

در ادامه مراسم، احمد راسم النفیس، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه منصوره مصر و از فعالان شیعه در آن کشور به توضیحی درباره تاریخ شیعه در مصر پرداخت و نقش تحقیقات جدید در اینباره را ضروری دانست.

احمد راسم النفیس، فعالیت بین ادیانی اندیشمندان را یک اقدام پیش برنده اهداف اسلامی در جهان کنونی عنوان کرد و گفت: تلاش های همگرایانه برای شناخت نقاط ناشناخته یا مجهول یا مورد سوال باید تقویت شود تا به دستاوردهای تازه در پژوهش ها برسیم.

احمد راسم النفیس، با اشاره به یک اقدام مهم در مصر گفت: درباره مزار راس الحسین(ع) تحقیقات زیادی انجام شده است. یکی از بزرگترین تحقیقات این است که ثابت شده است، راس مطهر امام در همین مکان مشهور در مصر واقع شده است. این مورد اختلاف تاریخی بوده که آیا سر امام حسین بعد از دمشق به بدن شریف ایشان در کربلا ملحق شده است یا در دمشق یا در مصر دفن شده است؟

این فعال شیعه مصری عنوان کرد: در زمان ملک فاروق اول، کمیته ای از طرف الازهر مشخص شد و مزار راس الحسین در مصر را باز کردند و راس شریف را در این مکان دیدند.

چرا برای عاشورا باید غدیرخم را مطالعه کرد؟

شیخ «علی نذیر»؛ رئیس هیئت علمای جریان حیدرباش(علوی) نیز در این نشست با اشاره به اهمیت مطالعه روی واقعه غدیر خم گفت: ما با شناخت غدیر خم، موضوع فرهنگ را درک کردیم و تحلیل کردیم. حتی شهادت سیدنا امام حسین (ع) را باید با محور غدیرخم شناخت. اینکه چرا فتنه‌های بسیاری میان مسلمانان رخ داده است و چرا مشکلات و فتنه‌ها به خاطر خلافت و ریاست ایجاد شد و امام حسین (ع) برای حق علیه یزید قیام کرد، همگی ریشه در غدیرخم و سپس انتخاب خلیفه پس از پیامبر(ص) دارد. امام حسین (ع) تنها برای حق علیه او قیام کرد و اسلام همان حق است. حق یکی است و حقِ خلافت، متعلق به امیرالمؤمنین علی (ع) است.

وی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از اهل سنت، چیزی از برادران جعفری و شیعی خود نمی‌دانند؛ فقط شنیده‌ها را می‌دانند. آن‌ها حقیقت را نمی‌دانند و دچار فتنه‌ها و افتراها هستند. می‌گویند شیعیان دین دیگری دارند یا قرآن دیگری دارند؛ خیر! دین ما یکی است، پیامبر ما یکی است و قرآن ما یکی است. چرا ما خود را پاره‌پاره می‌کنیم؟ قرآن کتاب ماست و پیامبر(ص) و خاندان و اصحاب او بر سر چشمان ما هستند. ما ترک‌ها، در ترکیه اگر از همه بپرسید، بیشتر نام‌ها را از ایشان می‌گیریم؛ مثلاً نام "علی" را بسیار استفاده می‌کنیم. در حالی که ما سنی هستیم. اگر از هر ترکی بپرسید، فرقی نمی‌کند علوی باشد، شیعه باشد، سنی باشد یا وهابی، اگر از آن‌ها بپرسید آیا نام "یزید" یا "معاویه" را استفاده می‌کنند؟ می بینید که چنین نامی را نمی‌توانید بشنوید! هیچ‌کس استفاده نمی‌کند. ترک‌ها احترام بسیار زیادی برای اهل بیت(ع) قائل هستند.

درس مسئولیت پذیری و ایستادگی در مقابل ظالمان جهان

آیت الله «رضا رمضانی»، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و رییس هیئت امنای بنیاد بین‌المللی عاشورا با اشاره به نگاه و پژوهش های پروفسور کریس هیور گفت : باید ایشان را یک عاشوراپژوه نامید. کتاب ارزشمند ایشان، یک تحقیق خوب و عمیق است و نکته مهمی که در این کتاب دنبال می کند مبارزه برای تحقق عدالت است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: جامعه بشری اگر بخواهد نجات پیدا کند نسخه اش امام حسین(ع) است. امام حسین(ع) همه حرکت هاش بر اساس فطرت و عقل است. اسلام هم دین رحمت و هم دین مقاومت است. تحلیل درست ازحقیقت نیازمند توجه همه جانبه به حرکت امام حسین(ع) است.

رییس هیئت امنای بنیاد بین‌المللی عاشوراء ادامه داد: کربلا معجزه ای ست که نماد وفاداری جاودانگی و فداکاری است. پیروزی امام حسین(ع) با خون بر شمشیر قطعی شد و نه فقط برای اینکه گناهان دیگران بخشیده شود. بلکه حسین(ع) کشته شد که به همه درس مسئولیت پذیری بدهد.

وی با اشاره به نگاه عارفانه به صفات جمال و صفات جلال خداوند، گفت: این جمال و جلال در پیامبر(ص) ظهور می کند و دینی را که برای انسان می فرستد دارای جمال و جلال است. حسین(ع) مظهر جلال و جمال است و با شهادتش هم جمال و هم جلال دین را احیا کرد. امام خمینی (ره) و امام شهید هم در زمانه ما، دین را از هر دو جهت احیاء کردند و در مقابل ظالمان و مستکبران ایستادگی کردند.

از شعرخوانی شاعر عراقی تا مرثیه خوانی عالم اهل کربلا

حجت الاسلام «درویشی»، معاون علمی بنیاد بین‌المللی عاشوراء در این نشست ضمن معرفی کریس هیور( الهیئت دان مسیحی ایرلندی)، این اثر را یکی از کتاب های اثرگذار با نگاهی نو دانست.

حجت الاسلام حمید احمدی، رییس کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین نیز در پایان، ضمن قدردانی از پروفسور کریس هیور، از تلاش های انجام شده مجموعه نهادهای مختلف برای انتشار این کتاب و برگزاری نشست تشکر کرد.

استاد شیخ «فؤاد الحداد الحسنی» شاعر اهل سنت از سامرا به شعرخوانی درباره امام حسین(ع) پرداخت و در پایان نیز حجت الاسلام شیخ «علی البدیری»، استاد حوزه علمیه کربلاء مرثیه خوانی کرد.

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