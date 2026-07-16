اعلام ۳ روز عزای عمومی در بصره در پی جان باختن زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به دنبال وقوع حادثه رانندگی تلخ برای زائران اربعین حسینی و جان باختن تعدادی از شهروندان عراقی، استاندار بصره با صدور بیانیه‌ای سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، استاندار بصره، روز پنج‌شنبه در پی وقوع حادثه رانندگی دردناکی که منجر به جان باختن تعدادی از شهروندان عازم مراسم پیاده‌روی اربعین شد، سه روز عزای عمومی در این استان اعلام کرد.

بر اساس بیانیه دفتر اطلاع‌رسانی و ارتباطات دولتی بدون اشاره به آمار دقیق تلفات اعلام کرد: اسعد العیدانی، استاندار بصره، به دنبال حادثه رانندگی تلخی که جان چند تن از شهروندان عازم سفر معنوی اربعین امام حسین (علیه‌السلام) را گرفت، سه روز عزای عمومی اعلام کرده است.

گفتنی است شماری از شخصیت های عراقی در پی این حادثه ضمن تاکید بر لزوم حفظ جان زائران و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، از مقامات مسئول خواستند تا ضمن بررسی علل این واقعه، تدابیر ترافیکی لازم را در تمامی جاده‌های منتهی به کربلای معلی اتخاذ کنند.



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